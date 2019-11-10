Политика
Вести.RuПрезидент поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел
На торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ.
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Кино
Лучшим на «Лiстападзе» стал украинский фильм «Атлантида»
Гран-при "Золото Лістапада" за лучший фильм получил "Атлантида", режиссер - Валентин Васянович (Украина).
КП - Беларусь 08 ноября в 13:40
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
RT на русском вчера в 13:26
Гаджеты
Что стоить купить на главной распродаже года на AliExpress
Самая главная распродажа года на AliExpress уже совсем рядом. В этот понедельник, в 11:00, цены рухнут.
Ридус 11:54
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Армия и оружие
США намерены оставить в Сирии около 600 своих военнослужащих
В Сирии останутся Около 500-600 американских военнослужащих, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 10:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разобрался с «Брайтоном»
Bookmaker-ratings.ru 11:08
Армия и оружие
При взрыве в Ираке пострадали пятеро итальянских военных
Пятеро итальянских военнослужащих пострадали при взрыве в Ираке.
РЕН ТВ 11:26
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Космос
Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до Марса
Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее колонизировать планету.
Дни24 00:44
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Технологии
России предрекли мировое превосходство из-за глобального потепления
Эксперты уверены, что глобальное потепление вызовет массу изменений в мировой торговле.
Ferra 11:35
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Общество
Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов
Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.
Известия 04:19
Происшествия
Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери
RT на русском 11:20
Спорт
В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз
Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в американском Орландо в штате Флорида в январе из-за проблем с получением игроками виз США.
Известия 05:09
Общество
Доску маршалу Жукову в Одессе облили краской
Вести.Ru 10:35
Шоу-бизнес
Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее
Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.
Gazeta.SPb 12:28
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа
По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru 00:40
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10