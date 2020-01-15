Политика
ТВ-21Премьером России может стать глава ФНС
В ходе рабочей встречи, заручившись согласием, Владимир Путин внёс кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы (ФНС) на рассмотрение в Госдуму, сообщает сайт Кремля.
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Эти изменения, когда они будут приняты, а, по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.
— Дмитрий Медведев, российский политикRT на русском 12:31
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.Областная газета12:03
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