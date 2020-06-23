Общество
Вести.RuПрезидент предложил льготную ипотеку для квартир подороже
Президент РФ Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку под 6,5 процента годовых и увеличить предельную стоимость жилья, входящего в эту программу. Глава государства в обращении к гражданам страны отметил необходимость "расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья".
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Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК 17:46
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Теннис
У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Известия 11:58
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК 11:46
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Политика
ВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Футбол
Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс 10:00
Транспорт
В Москве из-за парада перекроют движение в центре и на северо-западе
В связи с проведением парада Победы 24 июня в Москве будут действовать ограничения движения, сообщает Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД).
Коммерсантъ 16:19
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Армия и оружие
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Lenta.ru 09:16
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Коммерсантъ 10:32
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон одела детей в дешевую одежду для праздничного фото
Герцогиня Кембриджская Кэтрин нарядила своих детей в недорогую одежду из масс-маркета для участия в фотосессии в честь Дня отца.
Профиль вчера в 10:31
Политика
Саакашвили рассказал о походах по клубам с Трампом
Бывший президент Грузии, ныне глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что ходил в ночные клубы с американским лидером Дональдом Трампом.
Известия 18:05
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
Футбол
Тоттенхэм — Вест Хэм 2:0
В матче 31 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. «Шпоры» вышли вперед благодаря автоголу Томаша Соучека на 64 минуте.
LiveSport.ru 17:00
Футбол
Футбольный агент: «Бариновым серьезно интересуются клубы из Германии»
Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов находится в сфере интересов немецких клубов.
Матч ТВ 10:04
Армия и оружие
США испытывают истребитель F-35 Lightning как носитель бомбы B61-12
В США представлены первые фотографии истребителей F-35A, сбрасывающих в окрестностях авиабазы Эдвардс (штат Калифорния) инертные ядерные бомбы B61-12.
Газета.Ru 09:23
Политика
РФ и Венгрия могут подписать новое газовое соглашение в 2021 году
В настоящее время Венгрия имеет договоренности с "Газпромом" о поставках 4,2 миллиарда кубометров газа в период с октября 2020 по октябрь 2021 года По итогам 2019 года поставки в Венгрию составили 10,522 миллиарда кубометров, в первом квартале 2020 года - 1,238 миллиарда кубометров.
РЕН ТВ 18:37
Общество
Адвокат сообщил о подвижках в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах Соединенных Штатах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения.
Газета.Ru 18:18
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру 21 июня в 15:26
Технологии
Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране
MobiDevices вчера в 14:00
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Происшествия
В Петербурге вынесли приговор 2 фигурантам дела «Сети»
Суд признал их участие в террористическом сообществе и хранение взрывчатого вещества В Санкт-Петербурге состоялось слушание по уголовному делу участников террористической организации "Сеть".
SM News вчера в 05:50
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25