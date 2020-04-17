Недвижимость
Все новости (Нижний Тагил)Путин предложил запустить льготную программу ипотеки под 6,5%
Владимир Путин в качестве мер поддержки строительной отрасли предложил запустить льготную ипотечную программу. По этой программе можно оформить ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге.
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Президент России Владимир Путин объявил о запуске новой программы льготной ипотеки
Pro Город Самара17 апреля в 02:57
Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
Эхо Москвы16 апреля в 20:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
Комментарии
Политика
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
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Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
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Взгляд.ру 08:35
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В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
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Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных
В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».
Говорит Москва 03:53
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Чучалин отметил, что врачей нужно срочно обучить, чтобы они отличили аллергию от коронавируса.
РИА Новости 08:45
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта».
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Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Энергетика
Обвал нефти в США на 20% не оставил рубль безучастным
Рубль и мексиканское песо падают в реакции на разгром рынка нефти в США Российский рубль и мексиканский песо привели к снижению всего блока валют развивающихся рынков после того, как американская нефть опустилась до самого низкого уровня в этом веке.
Profinance.ru 07:10
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Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах
Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье
9 новых случаев коронавируса зафиксировали в Алтайском крае
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13407 человек, под меднаблюдением сейчас находятся 1461 человек, (за сутки добавилось – 265).
Катунь 24 вчера в 01:50
Наука
Исследование показало эффективность стерилизации медицинских масок
ToDay News Ufa вчера в 05:08
Игры
Началась разработка новой части игры GTA
По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia 05:29
Армия и оружие
ВСУ за сутки 8 раз нарушили перемирие в ДНР
Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 50 единиц прокомментировали в СЦКК Напомним, что на 19 апреля в СЦКК зарегистрировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.
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Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Здоровье
Голикова сообщила о 285 очагах распространения коронавируса в России
В России зафиксировано 285 очагов распространения коронавируса COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Коммерсантъ 08:46
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Экономика
В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:24
Происшествия
В Новосибирской области выявили 22 новых случая коронавируса
"По данным оперативного штаба на 09.00 (05.00) 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 00:36
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Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
Игры
Crysis Remastered включит в себя основную игру и, возможно, Warhead
Несколько дней назад Crytek сообщила, что работает над ремастером Crysis.
Игромания.ру вчера в 14:52
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03