Владимир Путин в качестве мер поддержки строительной отрасли предложил запустить льготную ипотечную программу. По этой программе можно оформить ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге.

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Общество Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время». 29

Общество Академик отметил схожесть симптомов сезонной аллергии и коронавируса Чучалин отметил, что врачей нужно срочно обучить, чтобы они отличили аллергию от коронавируса.

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Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 561

Энергетика Обвал нефти в США на 20% не оставил рубль безучастным Рубль и мексиканское песо падают в реакции на разгром рынка нефти в США Российский рубль и мексиканский песо привели к снижению всего блока валют развивающихся рынков после того, как американская нефть опустилась до самого низкого уровня в этом веке. 9

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Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 838

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