Практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объемов таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.

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