Коронавирус
ИзвестияПутин назвал неэффективными беспроцентные кредиты на выплату зарплат
Беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам, оказались неэффективными. Об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин.
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Практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объемов таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.
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