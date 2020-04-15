Коронавирус
Регион 64Президент предложил расширить программу зарплатных кредитов
Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами правительства, посвященном мерам поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса, сообщил о необходимости расширения зарплатных кредитов.
Читать в источнике
Оценить
Практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объемов таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Общество
Собянин рассказал об усилении контроля за наличием пропусков
Вечером 15 апреля в столичном департаменте транспорта заявили, что проработали вопрос проверки пропусков в автоматическом режиме - их наличие будет проверяться через транспортные карты "Тройка" (выдано 35 миллионов штук) и "Стрелка", а также через социальную карту.
Российская газета 13:55
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
Ведомости 11:35
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
Общество
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Общество
«Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне
"Новая газета" выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу спецкорра Елены Милашиной о ситуации в коронавирусом в Чечне и после получения разъяснений от прокуратуры не исключает обжалования этого решения, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания Дмитрий Муратов.
Интерфакс 14:05
Шоу-бизнес
Собчак и Петров матом поспорили о сериале с Милославской
Московский Комсомолец 05:26
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Здоровье
64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома
64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
Футбол
Нарушивший правила карантина в Киеве Саленко: «Никакого протокола на руках у меня нет»
В интервью Meta-ratings.com.ua 50-летний Саленко заявил, что у него на руках нет никакого протокола о нарушении.
Sport24.ru 13:37
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Экономика
Путин заявил о падении розничной торговли на 35%
По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 вчера в 06:58
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv 07:43
Шоу-бизнес
Новым фаворитом Успенской оказался 27-летний грузинский певец
Выяснилось, что сердце 66-летней звезды покорил грузинский певец Леван Кбилашвили.
ТВ Центр 05:08
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 13 апреля в 02:50
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Происшествия
В Москве мужчина во время ссоры выстрелил в соседа по подъезду
Полиция выясняет обстоятельства конфликта в доме на востоке Москвы, в ходе которого мужчина получил огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 14:14
Космос
Советник гендиректора РКК «Энергия» рассказал о достижениях и планах нашей космонавтики
В канун праздника летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК "Энергия" имени С. П. Королева и председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полетов Александр Александров оценил путь, проделанный российской космонавтикой за эти годы, и поделился планами на ближайшее десятилетие.
Народные новости 12 апреля в 02:00
Авто
Продается идеальный Chevrolet Impala SS из 1990-х
На онлайн-аукционе «Bring a Trailer» выставлен на продажу чёрный Chevrolet Impala SS 1996 года выпуска с пробегом 3 540 километров.
Тарантас Ньюс 12:35
Армия и оружие
Генсек НАТО рассказал о вкладе альянса в борьбу с коронавирусом
Силы стран НАТО провели более 100 воздушных операций по перевозке медицинских средств и техники в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Известия 13:43
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
Космос
Виртуальное путешествие по Музею космонавтики Москвы организовала Яндекс.Школа
Вести.Ru вчера в 05:05
Авто
Марка Renault сократит рынки присутствия
Автоновости дня 00:52
Происшествия
Полиция решила оштрафовать волонтера за проход через детскую площадку
Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной за проход через детскую площадку.
РБК 09:58