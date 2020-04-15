Практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объемов таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами правительства, посвященном мерам поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса, сообщил о необходимости расширения зарплатных кредитов.

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 205

Общество Собянин рассказал об усилении контроля за наличием пропусков Вечером 15 апреля в столичном департаменте транспорта заявили, что проработали вопрос проверки пропусков в автоматическом режиме - их наличие будет проверяться через транспортные карты "Тройка" (выдано 35 миллионов штук) и "Стрелка", а также через социальную карту. 264

Экономика Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 39

Гаджеты Apple представила новый iPhone SE Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб. 405

Общество В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов. 4

Общество «Новая газета» по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне "Новая газета" выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу спецкорра Елены Милашиной о ситуации в коронавирусом в Чечне и после получения разъяснений от прокуратуры не исключает обжалования этого решения, сообщил "Интерфаксу" главный редактор издания Дмитрий Муратов. 1

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,2K

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Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 12

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 27

Общество В Минтруде назвали количество безработных в России Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек. 133

Происшествия В Москве мужчина во время ссоры выстрелил в соседа по подъезду Полиция выясняет обстоятельства конфликта в доме на востоке Москвы, в ходе которого мужчина получил огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

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