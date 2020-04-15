Коронавирус
Регион 64Президент предложил расширить программу зарплатных кредитов
Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами правительства, посвященном мерам поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса, сообщил о необходимости расширения зарплатных кредитов.
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Практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объемов таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.
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