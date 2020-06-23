Общество

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

Эксперты оценили экономические новшества «от Путина»

Московский Комсомолец13:34

Эксперт: расширение льготной ипотеки не приведет к революции спроса

РИА Новости12:08

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъ10:39

Эксперты оценили доступность жилья после увеличения лимитов по ипотеке

РБК11:57

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

НТВ10:40

Путин предложил расширить лимит кредита по льготной ипотеке под 6,5%

ТАСС11:11

ДОМ.РФ оценил объем попадающего под льготную ипотеку жилья

Интерфакс13:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Дни24 вчера в 10:58
943
Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
2,5K
Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Российская газета 13:51
924
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
33
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой

Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
1
Общество

Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии

Других фигурантов прокурор попросил заключить под стражу и выписать штраф в меньшем размере, чем Серебренникова.
CT news 06:41
941
Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
146
Здоровье

141 человек заразился коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на понедельник, 22 июня, за сутки у 141 человека подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:47
1,3K
Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
590
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,8K
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
161
Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
908
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
12
Общество

Протестующие в Вашингтоне пытались снести памятник Эндрю Джексону

Москва 24 03:30
154
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
10
Шоу-бизнес

51-летняя жена Газманова похвалилась фигурой в нижнем белье

На личной странице «Инстаграма» избранницы артиста появилось видео, где она позирует в весьма откровенном образе — в черном нижнем белье, затянув талию в корсет.
WomanHit.ru 07:58
10
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru 14:49
4,2K
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
46
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
326
Общество

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Газета.Ru 16:29
921
Технологии

В даркнете опубликовали базу с данными российских пользователей Telegram

В даркнете выложили базу с данными нескольких миллионов пользователей Telegram, сообщает «Код Дурова».
Афиша Daily 16:27
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
2K
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
11
Футбол

Оздоев рассказал, что означает его фирменный жест при праздновании голов

Матч ТВ 12:28
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
1,6K
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
1,7K
Политика

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании

Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
43
Политика

Депутаты устроили потасовку на заседании Саратовской облдумы

7 новостей 16:37
31
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное