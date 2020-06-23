Общество
Российская газетаПрезидент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Дни24 вчера в 10:58
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
Общество
Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии
Других фигурантов прокурор попросил заключить под стражу и выписать штраф в меньшем размере, чем Серебренникова.
CT news 06:41
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
Здоровье
141 человек заразился коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 22 июня, за сутки у 141 человека подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:47
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Шоу-бизнес
51-летняя жена Газманова похвалилась фигурой в нижнем белье
На личной странице «Инстаграма» избранницы артиста появилось видео, где она позирует в весьма откровенном образе — в черном нижнем белье, затянув талию в корсет.
WomanHit.ru 07:58
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 14:49
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Газета.Ru 16:29
Технологии
В даркнете опубликовали базу с данными российских пользователей Telegram
В даркнете выложили базу с данными нескольких миллионов пользователей Telegram, сообщает «Код Дурова».
Афиша Daily 16:27
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Политика
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19