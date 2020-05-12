Экономика

Москва меняетсяМосква меняетсяПрезидент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Об этом глава государства сообщил в ходе своего обращения к россиянам.
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Российская газетавчера в 12:26

Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новости11 мая в 09:46

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБК11 мая в 12:17

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro11 мая в 10:08

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Известия11 мая в 09:58

Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

REGNUMвчера в 04:28

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс11 мая в 10:13
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество

Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору

Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
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Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
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Кино

Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая

URA.Ru вчера в 08:12
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Политика

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости 15:10
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Общество

В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
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Культура

Объявлено новое расписание воронежского Платоновфеста

Организаторы Международного Платоновского фестиваля огласили новое расписание на официальном сайте "Платоновфест".
Ревизор.ру 07:45
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Общество

Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни

Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
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Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform 04:19
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Общество

На госуслугах открыли сервис для оформления выплат на детей

Напомним, по указу президента с 1 июня для детей от 3 до 16 лет введут единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Краснодарские известия вчера в 11:21
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Биатлон

Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева

Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.
Советский спорт 05:16
Общество

Песков рассказал о судьбе своего бейджа от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся COVID-19, до сих пор возит «блокатор вирусов» в виде бейджа в машине.
РБК 13:36
Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
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Музыка

Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»

Live24 вчера в 07:50
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Общество

Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать 10:42
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Происшествия

Двух начальников полиции задержали в российском городе

Lenta.ru 09:45
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Происшествия

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК

Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 09:29
14
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
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Происшествия

Более 40 человек эвакуированы из зоны подтопления в Коми

Спасатели эвакуировали более 40 человек из зоны подтопления в Республике Коми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10 мая в 15:03
1
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
1
Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru вчера в 20:34
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Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
10
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
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Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Финансы

Нерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты

Всего за два месяца (с 11 марта по 11 мая) ЦБ продал валюты на 569,5 млрд руб.
Ведомости 13:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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