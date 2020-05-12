Экономика
Москва меняетсяПрезидент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Об этом глава государства сообщил в ходе своего обращения к россиянам.
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Общество
Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору
Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Кино
Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая
URA.Ru вчера в 08:12
Политика
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости 15:10
Общество
В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня
Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
Культура
Объявлено новое расписание воронежского Платоновфеста
Организаторы Международного Платоновского фестиваля огласили новое расписание на официальном сайте "Платоновфест".
Ревизор.ру 07:45
Общество
Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни
Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform 04:19
Общество
На госуслугах открыли сервис для оформления выплат на детей
Напомним, по указу президента с 1 июня для детей от 3 до 16 лет введут единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Краснодарские известия вчера в 11:21
Биатлон
Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева
Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.
Советский спорт 05:16
Общество
Песков рассказал о судьбе своего бейджа от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся COVID-19, до сих пор возит «блокатор вирусов» в виде бейджа в машине.
РБК 13:36
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
Музыка
Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»
Live24 вчера в 07:50
Общество
Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать 10:42
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК
Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 09:29
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Происшествия
Более 40 человек эвакуированы из зоны подтопления в Коми
Спасатели эвакуировали более 40 человек из зоны подтопления в Республике Коми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10 мая в 15:03
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru вчера в 20:34
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Финансы
Нерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты
Всего за два месяца (с 11 марта по 11 мая) ЦБ продал валюты на 569,5 млрд руб.
Ведомости 13:43