Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать309

Подробнее о событии

Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

REGNUM04:28

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБКвчера в 11:24

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфаксвчера в 10:13

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Известиявчера в 09:58

Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года

Московский Комсомолецвчера в 09:47

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metroвчера в 10:08

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

РИА Новостивчера в 10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7178 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Во вторник, 12 мая, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 08:29
5,6K
Политика

Трамп поддержал Маска в решении возобновить работу Tesla в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп поддержал основателя компании по производству электромобилей Tesla Илона Маска, который решил возобновить производство машин в Калифорнии.
Известия 10:31
Футбол

«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука

Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25
1
Общество

Артур Парфенчиков перечислил меры поддержки семей с детьми

Заявление может подать только мама, они принимаются на сайте пенсионного фонда, на портале gosuslugi.ru и в МФЦ; — по 3 тысячи в месяц (с апреля по июнь) выплачиваются на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу, сведения о несовершеннолетних детях заполняются при подаче заявления о постановке на учет в качестве безработного на портале: trudvsem.ru .
ИА Республика 08:15
3
Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
2,9K
Общество

Коронавирус сохраняется на поверхностях в течение 3 суток – Попова

По словам Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях трое суток.
Москва 24 09:33
2
Общество

Роспотребнадзор может смягчить требования к салонам красоты

В пресс-службе Титова рассказали, что недавно состоялось онлайн-совещание представителей отрасли с бизнес-омбудсменом.
BFM.ru 11:51
2
Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Российская газета 05:44
954
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
1,5K
Общество

Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
6
Общество

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 11:48
11
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
883
Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
172
Общество

Прокурорам поручили вести надзор за обеспечением выплат врачам

«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи», — указали в ведомстве.
RT на русском 10:05
Здоровье

В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1

В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
3
Футбол

В «Сельте» оценили форму Смолова после карантина

Газета.Ru 08:46
Здоровье

79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом

Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом.
Saratovnews 05:59
3
Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
1K
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости вчера в 15:30
581
Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.
Коммерсантъ 08:59
Общество

Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
12
Игры

Космическая стратегия Stellaris временно раздается в Steam бесплатно

По 17 мая включительно все пользователи сервиса Steam могут бесплатно установить космическую стратегию Stellaris, не так давно удачно обновившуюся до версии 2.7.1.
Faktom 11:33
2
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
106
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
1,1K
Здоровье

Из больницы в Струнино в разгар пандемии уволились 40 медработников

До начала пандемии в больнице было занято 1185 сотрудников, теперь же там работает на 40 человек меньше.
Pro Город Владимир 08:00
Экономика

Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Коммерсантъ 08:17
83
Единоборства

Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249

Metaratings 03:51
Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
80
Путешествия

Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции

Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
Live24 08:25
3
Музыка

Новый клип Little Big собрал более 18 миллионов просмотров

Hypnodancer, новое музыкальное видео коллектива Little Big, размещенное на YouTube 8 мая, уже собрало более 18 миллионов просмотров только на официальном канале группы.
Российская газета 06:12
481
Как работают Яндекс.Новости?
Главное