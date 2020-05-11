Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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Российская газета12:26

Налоги спишут, деньги вернут

Парламентская газета08:45

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфаксвчера в 10:13

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metroвчера в 10:08

Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года

Московский Комсомолецвчера в 09:47

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБКвчера в 12:17

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

РИА Новостивчера в 10:09
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 22:41, Ашберн
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Кроссовер Volvo XC100 станет полностью электрическим

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Армия и оружие

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
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В ходе недавно проведенного исследования специалисты обратили внимание на то, что частота рождения разнояйцевых близнецов меняется в зависимости от возраста матери: сначала она растет, а затем падает.
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РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
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Хоккей

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По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ 13:21
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Здоровье

В Соединенных Штатах могли занизить число жертв коронавируса

Gazeta.SPb 21:53
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Политика

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Экономика

Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости вчера в 14:21
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
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Экономика

Губернатор одобрил новые меры поддержки бизнеса в Красноярском крае

На сегодняшнем заседании президиума правительства края и оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе Александр Усс одобрил новые меры поддержки и поручил в ближайшие дни подготовить соответствующий проект указа.
Городские новости. Красноярск 21:53
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Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова сообщила, что ей не хватает «театра и маникюра»

Pravda.Ru 04:12
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Армия и оружие

В Норвегии испугались реакции России на американский радар

Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой 03:40
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Общество

В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»

На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета 21:30
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Футбол

Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука

Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Барселоне».
Vprognoze.ru 13:08
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Биатлон

СБР допустил ошибки в документации при согласовании тренеров сборных

Глава СБР Владимир Драчёв заявил, что организация допустила ошибки в документах при согласовании тренеров сборных России с Министерством спорта.
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Общество

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"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
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Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
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В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
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Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов

Сокращение вдвое количества депутатов по стране позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах.
РИА Новости 21:58
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25 случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за сутки подтвердились 25 случаев коронавируса.
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Культура

У Новосибирской области появится свой гимн

Минкульт Новосибирской области объявил конкурс по созданию гимна региона, сообщает пресс-служба облправительства.
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Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето

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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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