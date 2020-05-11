Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

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