Экономика
Москва меняетсяПрезидент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Об этом глава государства сообщил в ходе своего обращения к россиянам.
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с чего всё началось
На совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране президент в числе мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, предложил полностью списать ему налоги и социальные взносы за второй квартал этого года.Город3211 мая в 10:17
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолец11 мая в 09:47
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Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
В Нижнем Тагиле 5,5 тысяч семей получили выплаты на детей до трех лет
Заявление направляется владельцем материнского капитала, а выплата переводится на расчетный счет в банке.
ТагилСити.ру 00:43
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
В Иркутской области резко выросло число заразившихся коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло за прошедшие сутки на 95 человек, 14 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 00:06
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.
RT на русском 02:43
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Сам Владимир Маркони, учёный-агроном по образованию, вёл популярное шоу CommentOut на You-Tube.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 16:23
Общество
ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ
Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсантъ".
РИА Новости 03:07
Шоу-бизнес
Маша Малиновская делает очередную пластику у хирурга Айзы Анохиной
Напомним, что Малиновская совсем не новичок в мире хирургии и признавалась в многочисленных неудачных операциях, в том числе, по увеличению груди.
Paparazzi.ru вчера в 10:45
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Армия и оружие
В Киеве объяснили настойчивое желание взять под контроль Донбасс
Получив под свой контроль границы в Донбассе, Украина убережет Европу от незаконного проникновения оружия на ее территорию.
Утро.ru 03:18
Общество
Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом
Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Общество
Костромским девятиклассникам отменили ОГЭ
«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых», — говорится в сообщении ведомства.
ГТРК Кострома вчера в 07:56
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Происшествия
В Челябинской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Политика
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не намерена реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее символом предательства, так как в нынешних условиях на Украине невозможно объективно выражать свою позицию.
РИА Новости 02:38
Здоровье
На Украине за сутки выявили 442 новых случая коронавируса
Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 422, до 16847, выздоровели еще 427, 17 человек скончались, всего жертв 456, сообщил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
РИА Новости 02:49
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Общество
В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям
Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
БИЗНЕС Online 02:50
Здоровье
ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Авто
Покупка Toyota Camry с пробегом: подводные камни и нюансы
Одним из самых востребованных на вторичном рынке считается автомобиль японского производства Toyota Camry.
Car.ru 00:36
Общество
ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС вчера в 13:48