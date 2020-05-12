Экономика
Псковское агентство информацииПострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
«Простого переноса фискальных платежей недостаточно», – заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Так, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий России.
Читать в источнике
Оценить475
Подробнее о событии
Показать все источники
Эдуард Омаров о списании налогов для пострадавших сфер: «Это существенная помощь»
Вслух.Рувчера в 07:19
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 00:52, Ашберн
Политика
Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Политика
Пандемия коронавируса. Актуальные данные на 12 мая
Лидером по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом остаются США.
Вечерний курьер 12 мая в 05:09
Общество
Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией
ТАСС вчера в 13:28
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
В России отменили ОГЭ для девятиклассников и снова перенесли ЕГЭ
Итоговые обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов в России отменят.
Губерния-33 вчера в 06:43
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Общество
Девушка рассказала, как похудела на четыре размера за полгода
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
Культура
Спектакль «Фрекен Жюли» с Чулпан Хаматовой покажут на Okko
Российская газета вчера в 10:14
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 12 мая в 05:42
Общество
Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк
Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
REGNUM вчера в 03:40
Общество
Врач рассказала о риске заражения коронавирусом в перчатках
Накануне руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Известиям» о правилах ношения масок.
Известия вчера в 20:57
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
Политика
На Украине рассказали о новом обмане со стороны МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) снова обдурил Киев, поменяв правила выдачи нового кредита, заявил 13 мая депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадин Рабинович.
Известия 00:13
Общество
Главврач больницы в Курске уволился из-за вспышки коронавируса
Главный врач Андрей Мильцын уволился из курской больницы скорой помощи, где был выявлен очаг распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:44
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
Общество
Власти Приморья рассказали о сроках послабления режима самоизоляции
Владивосток, 14 мая 2020, 07:34 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что со следующей недели в некоторых районах возможно примут решения об открытии предприятий и послаблении режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.
REGNUM 00:34
Культура
Дягилевский фестиваль планируют провести в конце августа
Дягилевский фестиваль в 2020 году в Перми, который должен быть пройти с 12 по 21 июня, может быть перенесен на конец августа из-за пандемии коронавируса, 13 мая сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на вице-премьера краевого правительства по вопросам культуры, образования, спорта и туризма Антона Клепикова.
ИА Красная Весна вчера в 16:32
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru вчера в 06:24
Армия и оружие
В Россию вернулся десятый самолёт с помогавшими в Италии военными
«На аэродром Чкаловский прибыл десятый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит заявление РИА Новости.
RT на русском вчера в 20:06
Экономика
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле
Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
Гаджеты
Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов
Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов. В прошедшем квартале компания реализовала рекордно мало смартфонов Xperia.
Ferra вчера в 07:51
Экономика
Экс-супруга сбежавшего олигарха закрывает Антипинский НФК
Общая сумма долгов нефтеперерабатывающего предприятия превышает 346 млрд рублей.
URA.Ru 00:19