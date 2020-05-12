Экономика

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииПострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

«Простого переноса фискальных платежей недостаточно», – заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Так, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий России.
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Эдуард Омаров о списании налогов для пострадавших сфер: «Это существенная помощь»

Вслух.Рувчера в 07:19

Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новости11 мая в 09:46

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБК11 мая в 12:17

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro11 мая в 10:08

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Известия11 мая в 09:58

Если вы самозанятый

Российская газета12 мая в 12:26

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс11 мая в 10:13
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Политика

Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
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В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Политика

Пандемия коронавируса. Актуальные данные на 12 мая

Лидером по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом остаются США.
Вечерний курьер 12 мая в 05:09
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Общество

Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией

ТАСС вчера в 13:28
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Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
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Общество

В России отменили ОГЭ для девятиклассников и снова перенесли ЕГЭ

Итоговые обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов в России отменят.
Губерния-33 вчера в 06:43
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Происшествия

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Общество

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РИА Новости вчера в 15:33
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СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
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Культура

Спектакль «Фрекен Жюли» с Чулпан Хаматовой покажут на Okko

Российская газета вчера в 10:14
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 12 мая в 05:42
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Общество

Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы

Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° вчера в 11:17
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

REGNUM вчера в 03:40
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Общество

Врач рассказала о риске заражения коронавирусом в перчатках

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Известия вчера в 20:57
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
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Политика

На Украине рассказали о новом обмане со стороны МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) снова обдурил Киев, поменяв правила выдачи нового кредита, заявил 13 мая депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадин Рабинович.
Известия 00:13
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Общество

Главврач больницы в Курске уволился из-за вспышки коронавируса

Главный врач Андрей Мильцын уволился из курской больницы скорой помощи, где был выявлен очаг распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:44
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Политика

В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
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Общество

Власти Приморья рассказали о сроках послабления режима самоизоляции

Владивосток, 14 мая 2020, 07:34 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что со следующей недели в некоторых районах возможно примут решения об открытии предприятий и послаблении режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.
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Культура

Дягилевский фестиваль планируют провести в конце августа

Дягилевский фестиваль в 2020 году в Перми, который должен быть пройти с 12 по 21 июня, может быть перенесен на конец августа из-за пандемии коронавируса, 13 мая сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на вице-премьера краевого правительства по вопросам культуры, образования, спорта и туризма Антона Клепикова.
ИА Красная Весна вчера в 16:32
Шоу-бизнес

61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

Вокруг ТВ вчера в 08:29
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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

В Россию вернулся десятый самолёт с помогавшими в Италии военными

«На аэродром Чкаловский прибыл десятый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит заявление РИА Новости.
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Экономика

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
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Гаджеты

Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов

Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов. В прошедшем квартале компания реализовала рекордно мало смартфонов Xperia.
Ferra вчера в 07:51
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Экономика

Экс-супруга сбежавшего олигарха закрывает Антипинский НФК

Общая сумма долгов нефтеперерабатывающего предприятия превышает 346 млрд рублей.
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