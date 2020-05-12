Экономика
Москва меняетсяПрезидент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Об этом глава государства сообщил в ходе своего обращения к россиянам.
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Происшествия
Супруги умерли от коронавируса в один день после 61 года брака
В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака.
Lenta.ru 11:21
Общество
Власти Калининградской области ужесточили масочный режим
В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости 12:40
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Здоровье
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
Lenta.ru 08:17
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлён до лета
Воронеж, 13 мая 2020, 15:59 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 31 мая, решение принял губернатор Александр Гусев, указ подписан 13 мая.
REGNUM 08:59
Происшествия
Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов
Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro
Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.
The GEEK вчера в 11:21
Общество
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Общие перемены отменят в российских школах
Российские школьники начнут новый учебный год уже по новым правилам.
Телеканал 360° 12:59
Общество
Трамп поддержал Маска в возобновлении работы Tesla в Калифорнии
Американский президент Дональд Трамп встал на сторону миллиардера и основателя компании Tesla Илона Маска, который, несмотря на действующие ограничения, решил возобновить работу своего предприятия по производству автомобилей в Калифорнии.
RuNews24.ru 05:51
Политика
Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
Финансы
Нерезиденты в три раза сократили покупки валюты в апреле
На рынке валютных свопов в апреле нерезиденты продолжили наращивать длинную позицию по валюте.
РБК 12:31
Политика
Верховная рада приняла «антиколомойский закон»
13 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2571-д о банковской деятельности (так называемый «антиколомойский закон») .
Евразия Daily 08:42
Авто
Nissan снова показала глобальный кроссовер Kicks
Кроссовер Nissan Kicks производят с 2016 года, его можно приобрести на многих рынках, включая Китай и США.
SpeedMe 11:08
Общество
Вузам рекомендовали не повышать стоимость обучения в этом году
«Министерство рассмотрело поступившие предложения относительно корректировки стоимости обучения и рекомендует университетам установить цены на следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году», — сказал Фальков.
РБК 10:33
Политика
В Минздраве рассказали о состоянии здоровья Мишустина
Мурашко отметил, что Мишустин идет на поправку и сегодня провел видеоселекторное совещание.
Компания 08:16
Авто
Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт вчера в 05:53
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
Биатлон
Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева
Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.
Советский спорт 05:16
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса 00:32
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк
Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru 09:24
Наука
У китайских летучих мышей нашли близкий к SARS-CoV-2 коронавирус
Проанализировав образцы легких, печени и фекалий более 200 летучих мышей из провинции Юннань, ученые нашли в них следы вируса RmYN02, близкого родственника коронавируса нового типа.
ТАСС Наука 09:57
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Общество
Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о «чипизации» людей
Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации в соцсетях о связи коронавируса, вакцинации, чипизации, Билла Гейтса и технологии 5G, передает «Интерфакс».
BFM.ru 13:15