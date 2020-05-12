Экономика

Москва меняетсяМосква меняетсяПрезидент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Об этом глава государства сообщил в ходе своего обращения к россиянам.
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Бизнес в России попросил о новых мерах поддержки на время пандемии

ФАН01:00

Если вы самозанятый

Российская газета12 мая в 12:26

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс11 мая в 10:13

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБК11 мая в 12:17

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro11 мая в 10:08

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Известия11 мая в 09:58

Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

REGNUM12 мая в 04:28
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета вчера в 13:53
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

Замглавы Красносельского района задержали по делу о взятке

В марте сообщалось об обыске в кабинете замначальника полиции Красносельского района Андрея Байкова.
Поребрик.Медиа 00:04
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform вчера в 04:19
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Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Здоровье

Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам

Люди, которые не верят в распространение коронавируса (так называемые "COVID-диссиденты"), возможно, не сталкивались с ним напрямую, но не исключено, что скоро инфекция затронет каждую семью, считает главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
РИА Новости 01:40
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Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака

По словам Мэри-Кейт, без пяти минут экс-супруг выселит ее из нью-йоркских апартаментов в понедельник и уже молча расторг договор аренды.
Super.ru вчера в 19:45
Общество

Минпросвещения отменит ОГЭ для девятиклассников

Основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для учеников 9 классов в 2020 году будут отменены, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ в среду.
ТАСС вчера в 06:20
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Авто

Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию

Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня 12 мая в 11:11
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня вчера в 02:26
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Кино

СМИ стал известен общий бюджет продолжений «Аватара»

Peterburg2.ru 11 мая в 14:13
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Общество

Расширены меры поддержки для семей с детьми

Напомним, что согласно предыдущему Указу Президента от 7 апреля 2020 года, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет положены семьям, которые имели право на материнский капитал или приобретут это право до 1 июля текущего года.
SamRU.ru вчера в 09:11
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Общество

Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки

Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
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Политика

В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
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Экономика

Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха

Непредвиденное обстоятельство 8 марта, вскоре после разрыва сделки об ограничении добычи продукции в рамках ОПЕК +, Саудовская Аравия сделала разворот на 180 градусов.
Известия вчера в 17:02
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском вчера в 01:08
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
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Общество

В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
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Трамп счел возможным введение санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Общество

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
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Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня 12 мая в 10:40
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Как работают Яндекс.Новости?
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