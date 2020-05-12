Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Об этом глава государства сообщил в ходе своего обращения к россиянам.

Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

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