Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.

Общество В России увеличили пособия по безработице «Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. 211

Футбол «Это маленькие деньги»: Кашшаи назвал базовую зарплату судьи в РПЛ По словам Кашшаи, базовая зарплата судьи в РПЛ составляет 30 тысяч рублей в месяц.

Технологии Лингвисты объяснили использование языковых повторов в разговорной речи Попыткой избежать прямого ответа на вопрос или нежеланием делиться информацией объяснила использование языковых повторов в разговорной речи член исследовательской группы лингвистов, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Елена Вилинбахова, 11 июня сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

Общество Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов. 886

Общество В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой О невозможности воспользоваться приложением «Сбербанк Онлайн» сообщали пользователи сети Twitter (1, 2). Данные о сбоях в онлайн-сервисах банка появились и на портале Downdetector, отслеживающем работу различных интернет-ресурсов.

Общество Какие ограничения снимут на Кубани с 12 июня С 13 июня в Краснодарском крае открывают непродовольственные рынки на открытом воздухе, а с 15 июня – торговые центры площадью до 3 тысяч квадратных метров. 32

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 174

Футбол Полузащитник ПАОК Маурисио получит паспорт РФ Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», бразильский хавбек в ближайшее время получит паспорт гражданина РФ и, таким образом обойдет ограничение РПЛ на легионеров.

Происшествия В Брянске задержаны подозреваемые в нападении на полицейского Брянск, 11 июня 2020, 19:36 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями в отношении двух мужчин, подозреваемых в избиении сотрудника полиции в Брянске. 6

Политика Республиканцы предложили ввести санкции против России Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". 2K

Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 186

Экономика Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2% Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного. 1

Футбол Состояние бывшего футболиста «Спартака» Кулькова улучшается Экс-защитник московского «Спартака» Василий Кульков восстанавливается после онкологического заболевания и перенесенной операции.