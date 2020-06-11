Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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Путин присвоил представителю СК Светлане Петренко звание генерал-майора

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