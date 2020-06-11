Политика
Российская газетаПрезидент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19
Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область.
РБК 14:50
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Футбол
Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ
Российская газета 12:21
Транспорт
Продажи билетов на поезда в Крым по новым маршрутам откроются 11 июня
REGNUM вчера в 13:49
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
«Ку-клукс-клан» с флагами Трампа прервал акцию против расизма в США
Люди в капюшонах Ку-клукс-клана с флагами Дональда Трампа совали акцию протеста в штате Невада.
iReactor 11:48
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Общество
Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня
Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Evo-rus.com вчера в 06:08
Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Происшествия
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 03:19
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru 14:23
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Общество
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 14:50
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Наука
Гигантский вулкан под Германией оказался активным
Последнее извержение в Айфеле произошло 13000 лет назад, и недавно мы писали о последствиях этого крупного катаклизма — тогда посередине Европы на несколько столетий образовалась гигантская «мертвая зона», на на длительное время нарушившая привычные коммуникации между племенами первобытных охотников и собирателей.
Популярная механика 06:30
Общество
В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за коронавируса
В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:44
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Происшествия
Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа
РИА Новости 06:44
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Спорт
Шутеры серии Call of Duty получили скидки
В цифровом магазине Blizzard шутеры серии Call of Duty получили скидки.
Ferra 13:01