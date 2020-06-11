Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.

Общество Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.

Здоровье Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.

Происшествия Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами. 2,9K

Происшествия Легкомоторный самолет упал в Рязанской области Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот. 1

Общество В России увеличили пособия по безработице «Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. 956

Шоу-бизнес Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой. 53

Наука Гигантский вулкан под Германией оказался активным Последнее извержение в Айфеле произошло 13000 лет назад, и недавно мы писали о последствиях этого крупного катаклизма — тогда посередине Европы на несколько столетий образовалась гигантская «мертвая зона», на на длительное время нарушившая привычные коммуникации между племенами первобытных охотников и собирателей. 4

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 11