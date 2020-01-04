Политика

Вести.RuВести.RuПрезидент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Выступление президента запланировано на 15 января 2020 года.
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с чего всё началось

Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию

Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.
ТАСС05:26

Подробнее о событии

Раскрыты детали обращения Путина к Федеральному собранию

Lenta.ru07:46

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в Манеже

Коммерсантъ09:27

Путин огласит послание Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»

Российская газета08:15

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в выставочном зале «Манеж»

ТАСС08:33

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

RT на русском11:58

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

РБК06:18

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Известия05:50
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