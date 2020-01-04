Политика
Вести.RuПрезидент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Выступление президента запланировано на 15 января 2020 года.
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с чего всё началось
Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.ТАСС05:26
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Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Армия и оружие
Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны
Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Армия и оружие
Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке
ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
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Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
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Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
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Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4
В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
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Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Здоровье
Эксперты рассказали, почему нельзя пить кофе с 8 и до 9 утра
Самое интересное, что высокая вероятность болезней сердца выявлена у людей, которые вообще не пили кофе.
Общество
Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека
Специалисты ВНИИ труда рассказали, в каких профессиях в скором времени роботы смогут заменить человека.
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Космос
На Венере впервые обнаружили действующие вулканы
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Наука
Физики продемонстрировали тепловой квантовый двигатель
В 1959 году физики Генри Сковил (Henry Scovil) и Эрих Шульц-Дюбуа (Erich Schulz-DuBois) впервые высказали идею квантового двигателя.
Общество
Поклонская предложила переименовать закон о домашнем насилии
Название «закон о домашнем насилии» выставляет семью «местом ужаса и постоянных побоев», поэтому его следует изменить на «закон об укреплении и сохранении семьи», заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Технологии
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
Гаджеты
Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30
Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.
Общество
В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Футбол
23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.