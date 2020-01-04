Политика

Вести.RuВести.RuПрезидент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Выступление президента запланировано на 15 января 2020 года.
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с чего всё началось

Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию

Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.
ТАСС05:26

Подробнее о событии

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

RT на русском11:58

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в Манеже

Коммерсантъ09:27

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Известия05:50

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в выставочном зале «Манеж»

ТАСС08:33

Раскрыты детали обращения Путина к Федеральному собранию

Lenta.ru07:46

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

РБК06:18

Путин огласит послание Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»

Российская газета08:15
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

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RT на русском 16:25
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС 10:34
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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Армия и оружие

Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны

Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 21:46
Армия и оружие

Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке

ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
REGNUM 17:56
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру вчера в 19:59
Происшествия

Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе

151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Тайга.инфо вчера в 10:06
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Известия 11:44
Наука

Определен лучший сок для снижения повышенного давления

Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Lenta.ru 11:12
Авто

Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4

В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
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Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого

В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Sports.ru вчера в 07:40
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Экономика

Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
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Эксперты рассказали, почему нельзя пить кофе с 8 и до 9 утра

Самое интересное, что высокая вероятность болезней сердца выявлена у людей, которые вообще не пили кофе.
Алтайская правда 00:59
Общество

Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека

Специалисты ВНИИ труда рассказали, в каких профессиях в скором времени роботы смогут заменить человека.
РИА Новости 11:38
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Космос

На Венере впервые обнаружили действующие вулканы

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История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
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Физики продемонстрировали тепловой квантовый двигатель

В 1959 году физики Генри Сковил (Henry Scovil) и Эрих Шульц-Дюбуа (Erich Schulz-DuBois) впервые высказали идею квантового двигателя.
N+1 10:08
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Поклонская предложила переименовать закон о домашнем насилии

Название «закон о домашнем насилии» выставляет семью «местом ужаса и постоянных побоев», поэтому его следует изменить на «закон об укреплении и сохранении семьи», заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».
РБК 16:29
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
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Общество

В сети появилось видео последствий обстрела в Багдаде

Газета.Ru 15:59
Политика

Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Lenta.ru 09:36
Технологии

Принято обозначение Wi-Fi 6E

Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
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Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30

Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.
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Общество

В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
РИА Новости 09:45
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Футбол

23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП

Евро-футбол.ру вчера в 13:57
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Экономика

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Газета.Ru вчера в 12:12
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