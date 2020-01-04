Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Выступление президента запланировано на 15 января 2020 года.

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

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