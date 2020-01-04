Политика

Вести.RuВести.RuПрезидент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Выступление президента запланировано на 15 января 2020 года.
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с чего всё началось

Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию

Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.
ТАСС05:26

Подробнее о событии

Раскрыты детали обращения Путина к Федеральному собранию

Lenta.ru07:46

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в Манеже

Коммерсантъ09:27

Путин огласит послание Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»

Российская газета08:15

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в выставочном зале «Манеж»

ТАСС08:33

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

RT на русском11:58

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

РБК06:18

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Известия05:50
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Армия и оружие

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Грузовик и легковушка не смогли поделить перекресток в Южно-Сахалинске

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Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России

Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
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Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild, что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия" сделала уже более чем достаточно для мигрантов.
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Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Известия 02 января в 18:32
Происшествия

СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье

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В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела в Багдаде

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Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
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Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году

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