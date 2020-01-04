Политика
Вести.RuПрезидент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Выступление президента запланировано на 15 января 2020 года.
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с чего всё началось
Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.ТАСС05:26
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Есть колбасу можно, но главное - в умеренном количестве, следует учитывать общий рацион питания человека и физическую активность, в небольших количествах продукт может быть даже полезен, считают опрошенные РИА Новости врачи.
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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году
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