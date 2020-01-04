Политика

Вести.RuВести.RuПрезидент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Выступление президента запланировано на 15 января 2020 года.
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с чего всё началось

Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию

Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.
ТАСС05:26

Подробнее о событии

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

RT на русском11:58

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в Манеже

Коммерсантъ09:27

Путин огласит послание Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»

Российская газета08:15

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в выставочном зале «Манеж»

ТАСС08:33

Раскрыты детали обращения Путина к Федеральному собранию

Lenta.ru07:46

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

РБК06:18

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Известия05:50
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Сборная Канады обыграла команду Финляндии и вышла в финал МЧМ

REGNUM 15:46
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ДНР окажет финансовую помощь освобожденным в ходе обмена пленными

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В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
РИА Новости 09:45
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Максим Галкин показал видео годовалых Лизы и Гарри

Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись двойняшек Лизы и Гарри, сделанную пять лет назад.
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Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Армия и оружие

Возле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты

Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС.
Вести.Ru 11:59
Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru 09:29
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Правительство утвердило план адаптации к изменению климата

Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
РИА Новости 05:03
Технологии

Фотогалерея дня: зеркальная камера Nikon D780

Источник опубликовал серию изображений, дающих полное представление о внешнем виде камеры Nikon D780.
iXBT.com 13:58
Технологии

Дочерняя компания Huawei начала поставки чипов другим производителям

Компания HiSilicon начала поставки мобильных чипов и процессоров для устройств интернета вещей на открытом рынке.
REGNUM 08:09
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Спорт

В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 15:57
Наука

Определен напиток, снижающий кровяное давление

Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Ferra 05:42
Армия и оружие

В США представили, какими будут российские военные самолёты будущего

Журналисты американского журнала Military Watch пофантазировали, какими будут российские боевые самолёты будущего.
News.ru 06:37
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В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

RT на русском вчера в 16:56
Армия и оружие

Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале

Политика Сегодня 15:21
Политика

Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью Сулеймани

Глава российского МИДа выразил свои соболезнования своему иранскому коллеге в связи с произошедшим.
Евразия Daily 11:20
Общество

Производитель SSJ-100 подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

Известия 04:37
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:44
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
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Дана Борисова рассказала, как выпила духи

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
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Армия и оружие

Американский куратор рассказал, какое оружие предоставят Украине в этом году

Американский куратор уточнил, что Конгресс США уже дал добро на конкретные системы вооружения.
Rusvesna.su 15:35
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Д. Густафссон: некоторые голы России были полной лажей

Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон прокомментировал поражение от России (4:5 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020.
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Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым

Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
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Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
RT на русском 16:25
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Онколог назвал единый симптом для всех видов рака

Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
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