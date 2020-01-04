Политика

Вести.RuВести.RuПрезидент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Выступление президента запланировано на 15 января 2020 года.
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с чего всё началось

Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию

Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.
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Послание Путина Федеральному собранию пройдет в Манеже

Коммерсантъвчера в 09:27
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Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4

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Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
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Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

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Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

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Газета.Ru вчера в 16:45
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Канцлер Австрии призвал не допустить обострения ситуации с Ираном

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент необходимо не допустить дальнейшего обострения сложившейся кризисной ситуации с Ираном.
News.ru вчера в 15:30
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Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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В Японии усилят иммиграционный контроль из-за побега Карлоса Гона

Министр юстиции Японии Масако Мори распорядилась в воскресенье усилить иммиграционный контроль и соответствующие процедуры на границах страны в связи с побегом Карлоса Гона.
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РИА Новости вчера в 09:36
Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
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Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
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Солнце максимально приблизилось к Земле

Газета.Ru вчера в 23:18
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EA банит игроков в Battlefield V, если те играют на Linux

Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
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Армия и оружие

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Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

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Газета.Ru вчера в 22:29
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