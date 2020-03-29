Коронавирус
Мой БрянскПрезидент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта связи с распространением COVID-19, пишет Вести.ru Семьи, имеющие право на материнский капитал, получат ежемесячные дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.
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Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты
URA.Ru29 марта в 06:11
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Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Политика
Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн
Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Тимошенко назвала «сдачей» Украины принятый в Раде закон о рынке земли
Принятый Верховной радой закон об открытии на Украине рынка сельскохозяйственных земель является «сдачей» страны «зарубежным мошенникам», заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Экономика
Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли на Украине
Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13
В Бурятии на утро 30 марта зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Наука
О бедных историках замолвили слово
Не обошли стороной и коронавирус: по словам Сергея Нарышкина, карантин и переход на дистанционную работу коснулись организации.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Футбол
«Спартак» не интересуется форвардом «Краснодара» Сулеймановым
Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
Экономика
Власть поддержит наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли
Правительство РФ определило отрасли, которые первыми получат господдержку как наиболее пострадавшие от распространения коронавируса.
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Здоровье
Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Экономика
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Футбол
Евсеев объяснил, почему «Уфа» играет от обороны
Играя на нулевую ничью, твоя команда всегда наберёт очки. В любом матче появится возможность забить гол.
Общество
В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска
Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
Шоу-бизнес
Винокур опубликовал результат своего теста на коронавирус
Наука
Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств
Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Общество
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона
В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
Здоровье
Правительственные автомобили временно передали амурским медикам и волонтерам
Машины из гаража правительства Амурской области с 31 марта развозят медицинские бригады и волонтеров по вызовам.
Футбол
Сезон Ла Лиги, вероятно, отменят, если матчи не возобновятся к 27 июня
Лига планирует проводить матчи летом, но установлен дедлайн – если к 27 июня турнир не возобновится, то, скорее всего, сезон-2019/20 будет отменен.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).