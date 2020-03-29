Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскПрезидент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта связи с распространением COVID-19, пишет Вести.ru Семьи, имеющие право на материнский капитал, получат ежемесячные дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.
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Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

ТАСС29 марта в 06:26

В РФ будет вестись постоянный мониторинг экономической ситуации

РЕН ТВвчера в 04:14

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

RT на русском29 марта в 14:22

Пенсии, маткапитал, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с апреля?

Аргументы и Фактывчера в 17:02

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты

URA.Ru29 марта в 06:11

Отсрочка налогов и по 5 тысяч семьям: Путин утвердил ряд поручений

Daily29 марта в 05:23

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Коммерсантъ29 марта в 04:54
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Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Политика

Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн

Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 17:59
Политика

Тимошенко назвала «сдачей» Украины принятый в Раде закон о рынке земли

Принятый Верховной радой закон об открытии на Украине рынка сельскохозяйственных земель является «сдачей» страны «зарубежным мошенникам», заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
RT на русском вчера в 21:59
Экономика

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
РБК вчера в 22:00
Политика

Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Взгляд.ру вчера в 19:41
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13

В Бурятии на утро 30 марта зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 29 марта в 21:55
Общество

В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Наука

О бедных историках замолвили слово

Не обошли стороной и коронавирус: по словам Сергея Нарышкина, карантин и переход на дистанционную работу коснулись организации.
Индикатор 28 марта в 14:12
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Футбол

«Спартак» не интересуется форвардом «Краснодара» Сулеймановым

Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Экономика

Власть поддержит наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

Правительство РФ определило отрасли, которые первыми получат господдержку как наиболее пострадавшие от распространения коронавируса.
53 новости вчера в 08:08
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
Здоровье

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Lenta.ru вчера в 23:49
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета вчера в 09:02
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Футбол

Евсеев объяснил, почему «Уфа» играет от обороны

Играя на нулевую ничью, твоя команда всегда наберёт очки. В любом матче появится возможность забить гол.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Общество

В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Винокур опубликовал результат своего теста на коронавирус

Московский Комсомолец вчера в 09:11
Наука

Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Shraibikus News вчера в 10:19
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре

RT на русском вчера в 22:53
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Здоровье

Правительственные автомобили временно передали амурским медикам и волонтерам

Машины из гаража правительства Амурской области с 31 марта развозят медицинские бригады и волонтеров по вызовам.
Телепорт 00:27
Футбол

Сезон Ла Лиги, вероятно, отменят, если матчи не возобновятся к 27 июня

Лига планирует проводить матчи летом, но установлен дедлайн – если к 27 июня турнир не возобновится, то, скорее всего, сезон-2019/20 будет отменен.
Sports.ru вчера в 17:37
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
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