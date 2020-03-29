Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта связи с распространением COVID-19, пишет Вести.ru Семьи, имеющие право на материнский капитал, получат ежемесячные дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Политика Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Экономика Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.

Политика Рада приняла закон о рынке земли на Украине Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.

Наука О бедных историках замолвили слово Не обошли стороной и коронавирус: по словам Сергея Нарышкина, карантин и переход на дистанционную работу коснулись организации.

Здоровье Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Экономика Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

Общество В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.

Общество Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.