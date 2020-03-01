Коронавирус
Вести.RuПрезидент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Документ приводится на сайте Кремля.
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Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Полный список с разъяснениями
Царьград29 марта в 15:24
Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты
URA.Ru29 марта в 06:11
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Энергетика
Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки
Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Общество
В Кировской области ввели режим самоизоляции
В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
Общество
В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции
Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов
В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт круп, муки и чеснока до 30 июня
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в связи с распространением коронавируса приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров.
Кино
Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены
Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Общество
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Кино
50 лет назад вышел фильм «Белое солнце пустыни»
Ровно 50 лет назад, 30 марта 1970 года, на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Хоккей
Жена Малкина рассказала, зачем хоккеисту американский паспорт
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Любой житель Дона по дороге в магазин может получить штраф 40 тыс. руб
Что касается пути в магазин, когда ни покупок, ни чеков еще нет, то доказать намерение невозможно.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины
Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Политика
Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
Происшествия
В Перми скончался пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Политика
В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза
Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально вышли из королевской семьи
Отдельную от британской королевской семьи жизнь начинают принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.