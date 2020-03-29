Коронавирус
Вести.RuПрезидент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Документ приводится на сайте Кремля.
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с чего всё началось
В том числе он поручил кабмину начать с 1 апреля в течение трёх месяцев ежемесячные допвыплаты в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до трёх лет, которые имеют право на материнский капитал.RT на русском04:39
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Общество
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Здоровье
Рошаль оценил перспективы вакцинации от коронавируса
Результаты вакцинации от коронавируса нового типа будут заметны минимум через год-два после создания вакцины, сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Политика
Медсестра больницы в Коммунарке рассказала, чем поразил визит Путина
Главная медсестра больницы в Коммунарке Людмила Ларионова рассказала, что ее поразил визит президента РФ Владимира Путина в защитную зону, куда, обычно, боятся заходить.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Шоу-бизнес
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Общество
В России за сутки умерли четверо больных коронавирусом
В России за сутки умерли четверо больных коронавирусом.
Политика
Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
Здоровье
В региональном минздраве озвучили актуальные данные по коронавирусу
В Оренбургской области официально пять подтвежденных случаев коронавирусной инфеции, двое пациентов находятся в состоянии средней тяжести.
Авто
Назвали секретные функции авто, о которых не знают многие водители
Эксперты назвали самые интересные и полезные автомобильные «фишки», о которых не знают многие водители.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Религия
Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Баскетбол
«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России
Как стало известно «Чемпионату», на ближайшем исполкоме Российской федерации баскетбола БК «Химки» будет присвоен титул чемпиона России.
Армия и оружие
Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Общество
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
Происшествия
В Челябинской области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса
В Челябинской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Исаакиевский собор приостановил богослужения
Исключением станет литургия 29 марта. Исаакиевский собор приостановил регулярные богослужения с 28 марта по 5 апреля.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Шоу-бизнес
Певица Наталья Гулькина расплакалась перед Лерой Кудрявцевой
Певица Наталья Гулькина заплакала перед Лерой Кудрявцевой во время съёмок передачи «Секрет на миллион».
Политика
МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ
Решение временно приостановить обоюдные инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принято по согласованию сторон.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).