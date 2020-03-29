с чего всё началось

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Документ приводится на сайте Кремля.

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

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