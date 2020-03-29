Коронавирус

Вести.RuВести.RuПрезидент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Документ приводится на сайте Кремля.
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с чего всё началось
В том числе он поручил
 кабмину начать с 1 апреля в течение трёх месяцев ежемесячные допвыплаты в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до трёх лет, которые имеют право на материнский капитал.
RT на русском04:39

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Путин утвердил список поручений в связи с коронавирусом

РИА Новости05:40

Путин назвал срок начала дополнительных выплат семьям с детьми

Российская газета04:40

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ru05:12

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Коммерсантъ04:54

Путин пообещал с 1 апреля дополнительные выплаты семьям с детьми

РБК05:23

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

RT на русском04:39

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам

News.ru05:18
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Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Здоровье

Рошаль оценил перспективы вакцинации от коронавируса

Результаты вакцинации от коронавируса нового типа будут заметны минимум через год-два после создания вакцины, сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.
News.ru 02:25
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Политика

Медсестра больницы в Коммунарке рассказала, чем поразил визит Путина

Главная медсестра больницы в Коммунарке Людмила Ларионова рассказала, что ее поразил визит президента РФ Владимира Путина в защитную зону, куда, обычно, боятся заходить.
РИА Новости 07:50
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда вчера в 08:20
Общество

В России за сутки умерли четверо больных коронавирусом

В России за сутки умерли четверо больных коронавирусом.
Сусанин 04:58
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Здоровье

В региональном минздраве озвучили актуальные данные по коронавирусу

В Оренбургской области официально пять подтвежденных случаев коронавирусной инфеции, двое пациентов находятся в состоянии средней тяжести.
Вестирама.ру 07:00
Авто

Назвали секретные функции авто, о которых не знают многие водители

Эксперты назвали самые интересные и полезные автомобильные «фишки», о которых не знают многие водители.
Автоновости дня 05:25
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Ведомости 07:25
Баскетбол

«Химкам» будет присвоен титул чемпиона России

Как стало известно «Чемпионату», на ближайшем исполкоме Российской федерации баскетбола БК «Химки» будет присвоен титул чемпиона России.
Чемпионат 04:31
Армия и оружие

Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК

RuNews24.ru вчера в 10:04
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета вчера в 09:37
Общество

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
RT на русском вчера в 07:35
Происшествия

В Челябинской области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

В Челябинской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 04:01
Общество

Исаакиевский собор приостановил богослужения

Исключением станет литургия 29 марта. Исаакиевский собор приостановил регулярные богослужения с 28 марта по 5 апреля.
Piter.tv вчера в 02:35
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Певица Наталья Гулькина расплакалась перед Лерой Кудрявцевой

Певица Наталья Гулькина заплакала перед Лерой Кудрявцевой во время съёмок передачи «Секрет на миллион».
Актуальные Новости 06:03
Политика

МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ

Решение временно приостановить обоюдные инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принято по согласованию сторон.
Вести.Ru 06:13
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

РИА Новости 06:56
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