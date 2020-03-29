Коронавирус

Вести.RuВести.RuПрезидент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Документ приводится на сайте Кремля.
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с чего всё началось
В том числе он поручил
 кабмину начать с 1 апреля в течение трёх месяцев ежемесячные допвыплаты в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до трёх лет, которые имеют право на материнский капитал.
RT на русском04:39

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Путин утвердил список поручений в связи с коронавирусом

РИА Новости05:40

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам

News.ru05:18

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ru05:12

Путин отдал поручения по итогам обращения к гражданам из-за коронавируса

Коммерсантъ04:54

Путин назвал срок начала дополнительных выплат семьям с детьми

Российская газета04:40

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

RT на русском04:39

Путин пообещал с 1 апреля дополнительные выплаты семьям с детьми

РБК05:23
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Экономика

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 956 740 000 руб.
РБК вчера в 19:10
Общество

Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
RT на русском 04:15
Общество

Аксенов потребовал возбудить уголовное дело на больного коронавирусом

В отношении первого зараженного коронавирусом крымчанина планируют возбудить уголовное дело. Такую жесткую меру предложил глава РК.
Krym.News 04:38
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

РИА Новости 06:56
Общество

Минтруд пояснил, как россиянам будет оплачиваться нерабочая неделя

Минтруд России дал разъяснение, как россиянам будет оплачиваться нерабочая неделя.
Evo-rus.com вчера в 13:55
Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Общество

Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин.
UfacityNews.ru 05:30
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей

Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.
OAnews вчера в 03:01
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Происшествия

Россиянин из мести убил семью с двумя детьми

Житель Якутии, проходящий по делу о сбыте наркотиков, убил семью с двумя детьми.
Lenta.ru 07:29
Футбол

Дзюба выложил видео, как играет в PES против Бийола

Sports.ru вчера в 16:29
Культура

Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Народные новости 05:42
Происшествия

Под Ярославлем госпитализировали москвича с подозрением на коронавирус

Житель Москвы, приехавший с семьей отдыхать в Переславль-Залесский Ярославской области, госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщило правительство региона.
РИА Новости 07:06
Наука

Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус

Еще в 2015 году в китайском Ухане в вирусологической лаборатории ученые создали коронавирус.
Вечерний курьер 26 марта в 05:24
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

Российская газета вчера в 23:10
Общество

Во Франции экс-министр умер от коронавируса

Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
РБК 06:36
Здоровье

В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Российская газета 05:47
Политика

Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
Политика

МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ

Решение временно приостановить обоюдные инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принято по согласованию сторон.
Вести.Ru 06:13
Происшествия

Семья из трех человек заболела коронавирусом в Омской области

Пресс-служба областного правительства сообщила, что в субботу медики подтвердили заражение коронавирусом у семьи из трех человек, вернувшихся в середине марта из Объединенных Арабских Эмиратов.
Байкал24 00:27
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Здоровье

В Нью-Йорке каждые 17 минут умирают люди, зараженные коронавирусом

Как пишет Shraibikus News, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Shraibikus News 02:57
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