с чего всё началось

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Документ приводится на сайте Кремля.

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

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Путешествия Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.

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Происшествия Семья из трех человек заболела коронавирусом в Омской области Пресс-служба областного правительства сообщила, что в субботу медики подтвердили заражение коронавирусом у семьи из трех человек, вернувшихся в середине марта из Объединенных Арабских Эмиратов.