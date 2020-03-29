Коронавирус

Вести.RuВести.RuПрезидент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Документ приводится на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать154

Подробнее о событии

Путин назвал срок начала дополнительных выплат семьям с детьми

Российская газета04:40

Путин пообещал с 1 апреля дополнительные выплаты семьям с детьми

РБК05:23

Путин отдал поручения по итогам обращения к гражданам из-за коронавируса

Коммерсантъ04:54

Путин утвердил список поручений по итогам обращения по коронавирусу

РИА Новости05:40

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

RT на русском04:39

Путин поручил выплачивать по 5 тысяч всем имеющим право на маткапитал

Комсомольская правда04:38

Выплаты из материнского капитала начнут выдавать уже 1 апреля

Телеканал 360°04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Общество

Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 29 марта 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России.
REGNUM 05:53
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

Две трети пожилых москвичей соблюдают режим самоизоляции

Согласно информации геотаргетинга мобильных телефонов, две трети столичных абонентов старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции на дому, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМО 04:01
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:43
Общество

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Российская газета 05:36
Общество

Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса

Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.
Московский Комсомолец 05:23
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
РБК вчера в 13:48
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

RT на русском 05:18
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Деловое.ТВ 27 марта в 13:34
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 21:38
Общество

Минтруд разъяснил, кто и как будет работать в нерабочую неделю

Минтруд дал рекомендации для работников и работодателей на время нерабочей недели. Полностью их можно прочитать на сайте организации.
Известия Мордовии 27 марта в 02:20
Общество

Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
RT на русском 04:15
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия

В Якутии подозреваемый в убийстве двух детей ранил полицейского

"Во время задержания мужчина ударил ножом одного из оперативных сотрудников", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД республики.
Российская газета 04:37
Игры

Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5

Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Игромания.ру вчера в 04:42
Общество

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Lenta.ru вчера в 16:47
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru 27 марта в 10:52
Политика

Самолет из Китая со средствами от коронавируса прибыл в Киев

Самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса прибыл в Киев.
Известия 05:05
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

Чемпионат вчера в 06:01
Общество

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Интерфакс 04:29
Футбол

ЦСКА может купить полузащитника «Ливерпуля» Шакири

Российский футбольный клуб ЦСКА может приобрести полузащитника английского «Ливерпуля» Джердана Шакири. Об этом сообщает Football Insider.
МК-Спорт 04:10
Космос

На борту марсохода NASA Perseverance запечатлено 10,9 миллиона имен

Кампания НАСА «Отправь свое имя на Марс» пригласила людей по всему миру представить свои имена, чтобы отправить их на борту следующего марсохода на Красную Планету.
V-kosmose.com вчера в 02:34
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера не подтвердился коронавирус

Главврач онкодиспансера не стал соблюдать домашнюю самоизоляцию и вышел на работу.
Коммерсантъ Пермь 05:33
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
Космос

Кредиторы обанкротившейся компании OneWeb не получат свои деньги

Кредиторы обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb не получат свои деньги, передает РИА Новости со ссылкой на заявление OneWeb о банкротстве.
Аргументы и Факты 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное