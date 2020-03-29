Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19. Список опубликован на сайте Кремля.

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

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