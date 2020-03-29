Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин отдал поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19. Список опубликован на сайте Кремля.
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Детям из малоимущих семей помогут новыми выплатами

РЕН ТВ30 марта в 00:43

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Коммерсантъ29 марта в 04:54

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты

URA.Ru29 марта в 06:11

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

РИА Новости29 марта в 05:40

Отсрочка налогов и по 5 тысяч семьям: Путин утвердил ряд поручений

Daily29 марта в 05:23

Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

ТАСС29 марта в 06:26

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

RT на русском29 марта в 04:39
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Политика

Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru вчера в 22:13
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате", сообщил во вторник офис главы украинского государства.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

Чемпионат 30 марта в 18:02
Экономика

Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку»

Как поясняет агентство, замедление мировой экономики в 2020 году совпало с сильнейшим падением цен на нефть, что стало двойным ударом для экономики Норвегии.
Lenta.ru 00:05
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 29 марта в 12:44
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру 30 марта в 14:30
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа вчера в 05:30
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус вчера в 20:31
Происшествия

Десятый случай коронавируса подтвержден в Новосибирской области

По данным на 10:00 1 апреля в Новосибирской области зарегистрирован десятый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб.
ЧС-ИНФО вчера в 23:33
Общество

В Омской области еще пять человек заразились коронавирусом

Еще пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в Омской области, всего в регионе восемь заболевших, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 13:15
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Экономика

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
ТАСС вчера в 17:01
Общество

В России переносят сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

В России переносят сроки вступительных экзаменов в вузах.
Деловое.ТВ вчера в 04:02
Автоспорт

ФИА запретила систему DAS с 2021 года

С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Sports.ru вчера в 09:00
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Здоровье

Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева попала в испанскую больницу.
Известия вчера в 23:46
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева

На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Privet-Rostov.ru вчера в 05:49
Наука

Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус

MedikForum.ru вчера в 20:21
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Общество

Министр здравоохранения Михаил Ратманов уходит в отставку

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покидает свой пост, сообщает "СО Онлайн".
Территория.Самара вчера в 04:51
Общество

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.
Lenta.ru 30 марта в 20:57
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Экономика

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv вчера в 01:02
Гаджеты

Названа дата выхода бюджетного iPhone

Блогер и специалист по продукции Apple Джон Поссер назвал дату выхода дешевой версии iPhone SE2.
РЕН ТВ вчера в 13:57
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