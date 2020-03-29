Коронавирус
КоммерсантъПутин отдал поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19. Список опубликован на сайте Кремля.
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Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты
URA.Ru29 марта в 06:11
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В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
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Блогер и специалист по продукции Apple Джон Поссер назвал дату выхода дешевой версии iPhone SE2.