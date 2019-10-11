Политика

Газета.RuГазета.RuПутин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Соответствующий указ опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
Ведомости04:04

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Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

ТАСС04:45

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

РИА Новости03:34

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Известия03:58

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Интерфакс03:47

Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта

РБК03:43

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Газета.Ru03:39

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Ведомости04:04
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Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
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Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

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В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
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Политика

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Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
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"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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АвтоВАЗ назвал цены на «клубные» версии популярных моделей

Отечественная компания начала продажи новой лимитированной серии Lada #Club, отличительной особенностью которой является наличие оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования.
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Стала известна дата премьеры трейлера «Ведьмака» от Netflix

Дата и время премьеры станут известны после составления финального расписания мероприятия.
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В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
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В Ижевске пять подростков жестоко избили сверстницу

Следственные органы Удмуртии проверяют инцидент с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
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Политика

Военным собираются поднять зарплаты и пенсии

В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Зеленский назвал невыгодным отсутствие авиасообщения с Россией

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Коммерсантъ вчера в 19:59
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