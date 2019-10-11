с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.

Происшествия «Положил его нокаутом». Погребняк рассказал, как ударил велосипедиста в Германии Нападающий «Урала» Павел Погребняк, выступавший в 2009–2012 годах за «Штутгарт», рассказал об инциденте, который произошел с ним в Германии.

Происшествия В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Футбол Как сборная России по футболу разгромила Шотландию Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.

Политика В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.

Здоровье ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились двое подростков Примечательно, что в нынешнем году в Липецке зафиксировали два случая заражения ВИЧ среди несовершеннолетних.

Происшествия Установлена причина смерти убитой в Саратове девочки Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян подчеркнула, что убийство ребенка в Саратове стало еще одной причиной для изменения Уголовного кодекса.

Армия и оружие Совбез ООН не принял резолюцию по турецкой операции в Сирии Совет безопасности ООН не смог согласовать заявление по турецкой операции на северо-востоке Сирии, 10 октября передает агентство Associated Press.

Армия и оружие Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать» В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».

Политика Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Кино Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Авто АвтоВАЗ назвал цены на «клубные» версии популярных моделей Отечественная компания начала продажи новой лимитированной серии Lada #Club, отличительной особенностью которой является наличие оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования.

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Кино Стала известна дата премьеры трейлера «Ведьмака» от Netflix Дата и время премьеры станут известны после составления финального расписания мероприятия.

Происшествия «Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".

Происшествия В Ижевске пять подростков жестоко избили сверстницу Следственные органы Удмуртии проверяют инцидент с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.

Политика Военным собираются поднять зарплаты и пенсии В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.