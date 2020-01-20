Политика
КоммерсантъПутин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить850
Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 08:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о поправке к Конституции РФ
Государственная Дума РФ08:31
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Биатлон
Резцова: в сборной России объясняют неудачи на этапах КМ отговорками
Тренеры и биатлонисты сборной России привыкли объяснять свои неудачи отговорками, которые выглядят смешно, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
Происшествия
Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми
В результате пять человек буквально сварились заживо. Известно о трех пострадавших, которые получили ожоги и попали в больницу.
Финансы
Официальный курс евро снизился на 32 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
Путин прибыл на берлинскую конференцию по Ливии
Общество
Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
Шоу-бизнес
Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле
Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии.
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса
Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Шоу-бизнес
Муж и дочь Анастасии Заворотнюк приехали в храм на Крещение
Как сообщает ToDay News Ufa, члены семьи Анастасии Заворотнюк посетили храм в Московской Области в православный праздник Крещение.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Экономика
ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций
Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
Технологии
В Amazon разрабатывают способ оплаты по ладони
Знаменитый интернет-магазин Amazon занялся разработкой системы, при которой покупатели смогут расплачиваться за товары при помощи ладоней.
Культура
Эксперты установили подлинность необычного автопортрета Ван Гога
Исследования экспертов из музея художника в Амстердаме показали, что картина была написана в тот момент, когда автор уже страдал психическим заболеванием.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Футбол
«Ливерпуль» победил «МЮ» на «Энфилде». Салах забил с передачи Алиссона
Автором гола стал форвард Мохамед Салах. Отметим, что голевую передачу на египтянина сделал голкипер Алиссон.
Происшествия
На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском
На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Кино
Опубликован список лучших фильмов XXI века
Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
Экономика
ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке
Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
Политика
Зеленский сказал, при каком условии уйдет в отставку
РИА "Новости" Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку — этому может способствовать обвинение президента во взяточничестве.