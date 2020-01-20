Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать617
Дмитрий Песков
Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 08:21

Подробнее о событии

Путин внес в Госдуму закон о поправках к Конституции

Росбалт08:38

Поправки в Конституцию рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству

РИА Новости09:36

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Коммерсантъ08:28

Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции

РБК08:27

Комитет Думы рассмотрит путинский проект закона об изменениях в Конституцию 21 января

Интерфакс09:23

Комитет Думы по госстроительству обсудит поправки в Конституцию 21 января

ТАСС09:17

Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о поправке к Конституции РФ

Государственная Дума РФ08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Газета.Ru 04:10
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Политика

Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Коммерсантъ 09:51
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Биатлон

Резцова: в сборной России объясняют неудачи на этапах КМ отговорками

Тренеры и биатлонисты сборной России привыкли объяснять свои неудачи отговорками, которые выглядят смешно, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
РИА Новости 06:35
Шоу-бизнес

Виторган спровоцировал слухи о расставании с Нинидзе

Рамблер 07:19
Происшествия

Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми

В результате пять человек буквально сварились заживо. Известно о трех пострадавших, которые получили ожоги и попали в больницу.
7 новостей вчера в 23:22
Финансы

Официальный курс евро снизился на 32 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:05
Политика

Путин прибыл на берлинскую конференцию по Ливии

Красная весна вчера в 07:05
Общество

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
Шоу-бизнес

Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле

Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии.
Телепрограмма 06:42
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Lenta.ru 07:42
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Муж и дочь Анастасии Заворотнюк приехали в храм на Крещение

Как сообщает ToDay News Ufa, члены семьи Анастасии Заворотнюк посетили храм в Московской Области в православный праздник Крещение.
ToDay News Ufa 06:12
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Интерфакс 08:09
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Экономика

ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
Коммерсантъ 06:41
Технологии

В Amazon разрабатывают способ оплаты по ладони

Знаменитый интернет-магазин Amazon занялся разработкой системы, при которой покупатели смогут расплачиваться за товары при помощи ладоней.
Уфимские Заметки вчера в 03:38
Культура

Эксперты установили подлинность необычного автопортрета Ван Гога

Исследования экспертов из музея художника в Амстердаме показали, что картина была написана в тот момент, когда автор уже страдал психическим заболеванием.
РИА Новости 09:26
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Футбол

«Ливерпуль» победил «МЮ» на «Энфилде». Салах забил с передачи Алиссона

Автором гола стал форвард Мохамед Салах. Отметим, что голевую передачу на египтянина сделал голкипер Алиссон.
Sportbox.RU вчера в 13:27
Происшествия

На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском

На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Lenta.ru 09:20
Происшествия

СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
РБК 08:26
Кино

Опубликован список лучших фильмов XXI века

Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
iReactor вчера в 13:01
Экономика

ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
РБК 07:56
Политика

Зеленский сказал, при каком условии уйдет в отставку

РИА "Новости" Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку — этому может способствовать обвинение президента во взяточничестве.
РЕН ТВ 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное