Политика

Вести.RuВести.RuПрезидент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Российский лидер каждый год приезжает в Александровский сад 23 февраля, чтобы почтить память солдат, павших за Родину.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

РБК06:12

Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата

Красная весна05:35

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня защитника Отечества

RT на русском05:42

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

РИА Новости05:33

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Вести.Ru05:10

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Газета.Ru05:58

В России празднуют День защитника Отечества

ТАССвчера в 16:04
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира

РИА Новости 05:21
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Политика

Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.
Газета.Ru 06:08
Происшествия

В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек

В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Lenta.ru 03:44
Общество

В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
REGNUM 01:58
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 человек

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек, так как количество зараженных в области Ломбардия достигло 89.
РЕН ТВ 05:14
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
ТАСС вчера в 15:38
Политика

Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Lenta.ru 05:25
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

RT на русском вчера в 19:56
Армия и оружие

16 турецких военных и 100 сирийских наёмников погибли в Триполи

16 турецких военных и более 100 сирийских наёмников погибли в боях в Триполи, — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ЛНА.
News.ru 04:59
Общество

23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Общество

Канал на Украине показал фильмы о советских десантниках 23 февраля

Украинский телеканал в воскресенье 23 февраля показал два фильма о десантниках, несмотря на запрещение Нацсовета о чествовании защитников Отечества.
РЕН ТВ 06:03
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости 02:01
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Общество

Топ-10 востребованных в Выксе профессий

Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Выксунский рабочий 21 февраля в 01:20
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону пройдет женский масс-старт

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится женский масс-старт.
Нева Спорт вчера в 17:17
Кино

Фотографии со съемок «Бэтмена» намекнули на популярный комикс

Заполнившие Сеть фотографии со съемочной площадки фильма "Бэтмен", на которых запечатлен дублер актера Роберта Паттинсона в полном облачении супергероя, могут содержать намек на источник вдохновения создателей картины.
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Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного алкоголя.
РБК 04:26
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Хоккей

Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

Газета.Ru вчера в 17:21
Общество

ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой

Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.
Известия 04:58
Футбол

Три матча Серии А перенесены из-за коронавирусной инфекции

Перенесены на более поздний срок 42 матча чемпионата страны, в том числе и три встречи Серии А – " Интер" — "Сампдория", "Верона" — "Кальяри" и "Аталанта" — "Сассуоло".
Вести.Ru вчера в 20:12
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Политика

МИД счел иск Украины в Гааге попыткой вернуть Крым

В министерстве назвали поданный Киевом иск "попыткой доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом".
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество

Москвичам придется пережить неделю снегопадов и скачков давления

В Москве в последние дни февраля прогнозируются дождь со снегом и резкие изменения атмосферного давления.
Вести.Ru 03:10
Происшествия

В Набережных Челнах семь человек отравились хлором в бассейне

ТАСС 02:39
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