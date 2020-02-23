Политика

Вести.RuВести.RuПрезидент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Российский лидер каждый год приезжает в Александровский сад 23 февраля, чтобы почтить память солдат, павших за Родину.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня защитника Отечества

RT на русском05:42

Медведев поздравил защитников Отечества с праздником

РИА Новости07:50

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

РБК06:12

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Lenta.ru06:57

Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата

Красная весна05:35

Члены коллегии Минобороны РФ совместно с ветеранами возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

ТК Звезда05:34

В России празднуют День защитника Отечества

ТАССвчера в 16:04
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В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
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В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
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Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера «Игры на понижение»

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Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону

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В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин.
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Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

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Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае

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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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Брак Любови Успенской и Александра Плаксина оказался фиктивным

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В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
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Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.
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