Политика
Вести.RuПрезидент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Российский лидер каждый год приезжает в Александровский сад 23 февраля, чтобы почтить память солдат, павших за Родину.
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Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Ситуация с коронавирусом в Китае остается сложной — Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что эпидемическая ситуация в Китае остается довольно сложной — борьба с заболеванием перешла в критическую стадию.
Музыка
Назван предполагаемый победитель «Евровидения-2020»
Музыкальные обозреватели издания "Ура.ру" предположили, кто может стать представителем РФ на конкурсе, а также назвали предполагаемого победителя.
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Шоу-бизнес
Певица Кети Топурия готовится стать мамой во второй раз
Солистка группы A’Studio Кети Топурия через несколько месяцев станет мамой. У певицы появится второй ребёнок.
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что мечтает уехать из России
Общество
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани
Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Кино
Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера «Игры на понижение»
Американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера "Игры на понижение" Адама Маккея.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Отец Жанны Фриске Владимир Фриске подал иск в Пресненский суд столицы против Дмитрия Шепелева, Он требует от телеведущего вернуть 7 миллионов 211 тысяч рублей.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Кино
Фотографии со съемок «Бэтмена» намекнули на популярный комикс
Заполнившие Сеть фотографии со съемочной площадки фильма "Бэтмен", на которых запечатлен дублер актера Роберта Паттинсона в полном облачении супергероя, могут содержать намек на источник вдохновения создателей картины.
Шоу-бизнес
«Проблемы, как у Жанны Фриске»: певица Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Биатлон
Логинов и Гараничев выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Происшествия
Британия эвакуировала 32 человека с лайнера Diamond Princess в Японии
Великобритания эвакуировала 32 своих подданных и европейских граждан с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама, сообщает британский МИД.
Наука
«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета
Футбол
Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин.
Политика
Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Общество
Украинцев предупредили о снижении размера пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Шоу-бизнес
Брак Любови Успенской и Александра Плаксина оказался фиктивным
В прошлом году браку Любови Залмановны и бизнесмена Александра Плаксина исполнилось 30 лет.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Армия и оружие
Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии
Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.