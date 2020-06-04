Общество
Sibnovosti.ruВладимир Путин ввел режим ЧС в Норильске
Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах ликвидации разлива дизельного топлива на севере края. Он ввел режим ЧС федерального масштаба в Норильске.
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В Красноярском крае ввели режим ЧС в связи экологической катастрофой в Норильске
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Спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в Норильске
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
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Российская газета 02:11
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Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
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Протурецкое ПНС Ливии заявило о взятии под контроль аэропорта Триполи
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Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
Известия вчера в 21:58
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Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
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РБК вчера в 11:33
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«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
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Зафиксирована мощнейшая за два года вспышка на Солнце
Сотрудники NASA сообщили о крупнейшей с 2017 года вспышке на Солнце, пишет сайт argumenti.ru Речь идет о вспышке М-класса, которую классифицируют как среднюю из больших.
Вечерняя Москва 01 июня в 11:29
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
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Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
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Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
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