Коронавирус
Российская газетаПрезидент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями
Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он. "Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", - заключил Путин.
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Ученые: коронавирус мутировал и стал более заразным
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Челябинске 24 июня отменили торжественное построение войск и техники, передает корресподент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 11:18
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой
РИА Новости 11:36
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы
"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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В центре Лондона несколько тысяч человек собрались на мирную демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Деловое.ТВ 03:20
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
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Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
Политика
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Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц
Экспресс газета 11:56
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Происшествия
В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных
Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных.
ТАСС 12:00
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Кино
Премьера фильма Нолана «Довод» официально перенесена
NewInform вчера в 02:37
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Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, для 1660 из них COVID-19 стал основной причиной смерти, следует из данных Росстата.
Ведомости вчера в 11:56
Футбол
Саленко выступил против конфликта России и Украины
Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.
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Вышел первый трейлер Mafia: Definitive Edition
КМВ Новости вчера в 16:41
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Paparazzi.ru 07:35
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«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
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Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 07:30
Общество
«Иди на войну. Время вышло». Королева Великобритании отправила Путину зашифрованное послание
Дешифровщики телеграммы Елизаветы II склоняются к тому, что королева намекает на начало войны 1941 года – 22 июня, называя его «warmest Day», поскольку это так же день летнего солнцестояния.
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