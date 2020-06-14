Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями

Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он. "Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", - заключил Путин.
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