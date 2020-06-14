Коронавирус
Газета.RuПутин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин. По его словам, хотя проблемы есть, идет "ритмичная работа". Он также выразил надежду, чтобы так продолжалось и дальше.
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Политика
Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Михаила Саакашвили на государственный пост на Украине.
РИА Новости 12:28
Футбол
Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не будет одним из лучших клубов в истории АПЛ
Доминирование «Ливерпуля» не говорит о том, что это одна из лучших команд в истории.
Чемпионат 08:34
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Шоу-бизнес
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Экс-участник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев остался недоволен сотрудничеством с мужем Веры Брежневой.
Экспресс газета 13:08
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Армия и оружие
В США оценили потенциал ВС России для военного вторжения на Украину
Американские эксперты оценили потенциал ВС России для вторжения на Украину.
HotGeo 03:41
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Единоборства
Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора
Газета.Ru 12:11
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Единоборства
Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC
Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
Metaratings 07:40
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие.
Газета.Ru 03:01
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
РИА Новости 07:59
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Футбол
Данни может вернуться в «Зенит»
Евро-футбол.ру 11:25
Происшествия
Адвокат семьи Захарова опроверг заявление защиты Ефремова
Никто не пытался связаться с семьей или адвокатом погибшего, заявил адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский 13 июня в интервью изданию «Подъем».
ИА Красная Весна вчера в 11:52
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Футбол
«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 10:01
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Происшествия
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Здоровье
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей, такие как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры.
РИА Новости 12:34
Космос
Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура
В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости.
News.ru 12 июня в 19:13
Футбол
Каррагер рассказал, почему «Ливерпуль» не купит Вернера
Metaratings 13:22
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Следственный комитет озвучил несколько версий, наиболее вероятные причины крушения – неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности.
Вести.Ru 08:13
Общество
В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19
"Были несколько работ, которые говорили о том, что действительно какой-то вариант этого вируса сильнее распространяется в Европе и приводит там к большой смертности", – рассказал Базыкин и привел пример Китая и Италии, где и распространение COVID-19, и смертность заметно различались.
Вести.Ru 11:20
Технологии
В iOS 14 может появиться функция записи звонков
В новой версии операционной системы iOS 14 может появиться возможность записи звонков, пишет портал iXBT.
UfaTime.ru 12 июня в 04:45
Происшествия
На Ямале медведи вышли из леса в поселок
Медведи вышли из леса на кладбище поселка городского типа Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа.
Известия 10:44