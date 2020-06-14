Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин. По его словам, хотя проблемы есть, идет "ритмичная работа". Он также выразил надежду, чтобы так продолжалось и дальше.

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Политика Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Михаила Саакашвили на государственный пост на Украине.

Шоу-бизнес Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Экс-участник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев остался недоволен сотрудничеством с мужем Веры Брежневой.

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 587

Единоборства Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.

Здоровье Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие. 157

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 4,5K

Происшествия Адвокат семьи Захарова опроверг заявление защиты Ефремова Никто не пытался связаться с семьей или адвокатом погибшего, заявил адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский 13 июня в интервью изданию «Подъем». 5,1K

Футбол «Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 2,4K

Происшествия На востоке Турции произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.

Здоровье Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом Наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса являются места скопления людей, такие как офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры. 3

Космос Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости. 10

Происшествия Озвучены причины крушения катера на Камчатке Следственный комитет озвучил несколько версий, наиболее вероятные причины крушения – неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности. 33

Общество В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19 "Были несколько работ, которые говорили о том, что действительно какой-то вариант этого вируса сильнее распространяется в Европе и приводит там к большой смертности", – рассказал Базыкин и привел пример Китая и Италии, где и распространение COVID-19, и смертность заметно различались. 1

Технологии В iOS 14 может появиться функция записи звонков В новой версии операционной системы iOS 14 может появиться возможность записи звонков, пишет портал iXBT.