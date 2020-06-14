Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Уверенно и с "минимальными потерями" выходит Россия из пандемии коронавируса, заявил президент Путин. По его словам, хотя проблемы есть, идет "ритмичная работа". Он также выразил надежду, чтобы так продолжалось и дальше.
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Владимир Путин объявил, что Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

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Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

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Путин заявил о минимальных потерях у выходящей из пандемии России

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Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

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