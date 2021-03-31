Президент заявил о закреплении тенденции по восстановлению экономики РФ
Российская экономика восстанавливается, но доходы ряда регионов пока нестабильны. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. Региональные финансы постоянно находятся в поле зрения и под контролем властей, подчеркнул глава государства.В источнике
С чего всё началось
Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению экономики России
Президент РФ Владимир Путин считает, что тенденции к восстановлению экономики России закрепляются, но доходная база ряда регионов пока нестабильна. Такое мнение он высказал на совещании с членами правительства.
ТАСС09:25