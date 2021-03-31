Российская экономика восстанавливается, но доходы ряда регионов пока нестабильны. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. Региональные финансы постоянно находятся в поле зрения и под контролем властей, подчеркнул глава государства.

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С чего всё началось Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению экономики России Президент РФ Владимир Путин считает, что тенденции к восстановлению экономики России закрепляются, но доходная база ряда регионов пока нестабильна. Такое мнение он высказал на совещании с членами правительства. ТАСС 09:25