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Российская газета

Президент заявил о закреплении тенденции по восстановлению экономики РФ

Российская экономика восстанавливается, но доходы ряда регионов пока нестабильны. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. Региональные финансы постоянно находятся в поле зрения и под контролем властей, подчеркнул глава государства.В источнике
С чего всё началось

Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению экономики России

Президент РФ Владимир Путин считает, что тенденции к восстановлению экономики России закрепляются, но доходная база ряда регионов пока нестабильна. Такое мнение он высказал на совещании с членами правительства.
ТАСС09:25

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