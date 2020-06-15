Общество
Российская газетаПрезидента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката ученого Ивана Павлова. В данный момент по решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга 78-летний ученый находится под домашним арестом.
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Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в госизмене в пользу Китая
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Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
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С помощью поправок об отмене экологической экспертизы депутаты хотят ускорить приоритетные стройки ОАО РЖД, пишет «Коммерсантъ».
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Происшествия
Группа поддержки Стерненко напала возле суда на журналистов
Группа поддержки бывшего лидера одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, который в 2018 году зарезал человека, снова напала на журналистов интернет-издания блогера Анатолия Шария под Шевченковским судом в Киеве.
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Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
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Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
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Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:10
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
Нацбанк Белоруссии ввёл временную администрацию в «Белгазпромбанке»
«Принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО «Белгазпромбанк» временной администрации по управлению банком», — указано в тексте.
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
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В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде
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Общество
Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными
Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
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Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
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Известия вчера в 06:33
Происшествия
Протестующие в Атланте попытались перекрыть автомагистраль
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Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04