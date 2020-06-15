В Петербурге 78-летнему ученому Валерию Митько, президенту Арктической академии наук, предъявлено обвинение в госизмене, сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. По его словам, Дзержинский суд в феврале поместил Митько под домашний арест.

с чего всё началось

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук. Об этом в понедельник, 15 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.

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