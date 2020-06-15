Общество
РИА НовостиПрезидента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. "Митько находится под домашним арестом с февраля этого года", — напомнил юрист.
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с чего всё началось
В Петербурге 78-летнему ученому Валерию Митько, президенту Арктической академии наук, предъявлено обвинение в госизмене, сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. По его словам, Дзержинский суд в феврале поместил Митько под домашний арест.Интерфакс01:29
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Адвокат Валерия Митько опроверг контакты его подзащитного с китайскими спецслужбами
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