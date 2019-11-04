Политика
РЕН ТВПрезидента Эстонии попросили не ездить в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал президента страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Наука
Дрон научили быстро летать с готовностью перейти на запасной маршрут
Инженеры научили малые беспилотники быстро летать в сложной обстановке с неполными данными о местности, простраивая на лету запасной безопасный маршрут.
N+1 02 ноября в 06:59
Футбол
Катар готовится провести ЧМ с ограниченными выбросами углекислого газа
Выступая на генассамблее ООН в сентябре, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пообещал провести экологически чистый чемпионат мира по футболу.
РИА Новости 15:35
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Футбол
Тен Хаг не собирается покидать «Аякс» ради «Баварии»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
Спорт-Экспресс 14:35
Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета 15:30
Происшествия
Полиция Ирака открыла огонь по протестующим в Багдаде
Иракская полиция открыла огонь по участникам акции протеста, проходящего в центре Багдада.
Известия 09:38
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Шоу-бизнес
Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество
Врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи рассказали россиянам о продуктах, которыми стоит питаться осенью для поддержания иммунитета.
Gazeta.SPb 02 ноября в 23:16
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Армия и оружие
На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт
На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт, который поможет отслеживать российские субмарины, сообщает издательство «ТАСС».
Ореанда-Новости 12:40
Общество
В США ФБР и медцентры расследуют факты хищений биоданных
По данным газеты, расследование касается 180 случаев вероятного хищения интеллектуальной собственности в 71 научной организации, в том числе в самых значительных медцентрах США.
РЕН ТВ 14:51
Политика
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Российская газета 16:20
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия вчера в 02:17
Футбол
Остановить быка: «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в группе Лиги чемпионов
Во вторник петербургский "Зенит" дома сыграет против немецкого "Лейпцига" в матче четвертого тура футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:05
Политика
Бабченко подтвердил, что покинул Украину
Радио Sputnik вчера в 06:30
Футбол
«Пап, пошли домой!» Маленький сын забирает Соболева у журналистов
Во время общения с представителями СМИ к футболисту подошёл его маленький сын и со словами «Пап, пошли домой!» начал уговаривать отца покинуть стадион.
Чемпионат 15:27
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Происшествия
21-летняя Юлия Розова, пропавшая в Нижегородской области, погибла
Открытый Нижний 05:24
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Общество
Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии
Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 06:27