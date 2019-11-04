Политика
Lenta.ruПрезидента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 4 ноября.
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Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Футбол
Черчесов назвал минусы игроков-универсалов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у каждого профессионального игрока должна быть позиция, на которой он будет выглядеть лучше, чем на других.
Спорт-Экспресс вчера в 11:30
Музыка
Игоря Крутого предложили клонировать
Певица внимательно слушает, а затем заявляет: «Нам нужно клонировать вас».
Телепрограмма вчера в 13:50
Политика
Медведев выступит на Восточноазиатском саммите
В Бангкоке стартовал Восточноазиатский саммит. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
ТВ Центр 03:05
Спорт
Россияне победили в эстафете на Кубке мира по шорт-треку
Российские шорт-трекисты в эстафете на первом этапе Кубка мира, проходящем в американском Солт-Лейк-Сити, стали лучшими.
Inc-news.ru 01:36
Культура
Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»
Российская газета 03:45
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября
Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
ТАСС 01:12
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Плохое самочувствие не позволило актеру Василию Лановому доиграть спектакль «Последние луны» вечером 3 ноября.
Известия вчера в 19:06
Общество
Скандал в школе в США: мальчик пришел в костюме Гитлера на Хэллоуин
Свободная Пресса 03:20
Гаджеты
8 друзей дисторшна: с кем конкурируют новые Apple AirPods Pro
Sony обещают, что полностью заряженные наушники будут работать до 6 часов с включенной системой шумоподавления, а чехол позволит трижды дополнительно зарядить их, что в сумме даст около суток работы.
РБК 01 ноября в 05:20
Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Lenta.ru 03:14
Здоровье
Жители Башкирии заражаются ВИЧ в постелях
Эксперты отмечают, что в группах старше сорока лет наблюдается рост заболеваний ВИЧ, а вот молодёжь постепенно умнеет – в категории жителей от 18 до 30 лет идёт тенденция снижения заболеваемости.
Стерлитамакский рабочий вчера в 09:50
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов звонил жене
Пропавший в Уфе неделю назад Артем Мазов сразу после исчезновения звонил супруге.
КП - Уфа вчера в 10:57
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Общество
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Армия и оружие
В Литве стартовали масштабные учения НАТО
В сообщении сказано, что в маневрах принимают участие четыре тысячи военных и более тысячи единиц различной техники из 11 стран-членов Североатлантического альянса.
ГЛАС.RU 03:10
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира
Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру вчера в 15:48
Кино
Новый «Терминатор» проваливается в прокате
Очередная часть легендарной франшизы «Терминатор» под названием «Темные судьбы» стартовал в мировом прокате.
Super.ru 03:15
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Профиль вчера в 04:09
Общество
Медведев поздравил россиян с Днём народного единства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днём народного единства.
Life.ru 02:37
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° вчера в 05:47