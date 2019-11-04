Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 4 ноября.

Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

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