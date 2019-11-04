Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 4 ноября.

Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Общество В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.

Политика В администрации президента Украины опровергли драку Богдана и Баканова Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации президента Украины Андрея Богдана, опроверг информацию о том, что его непосредственный начальник подрался с руководителем Службы безопасности страны (СБУ) Иваном Бакановым.

Происшествия Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.

Шоу-бизнес Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.

Общество МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час «МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone и iPad Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, сообщается на официальном сайте компании.

Происшествия Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.

Общество Огромные грибы выросли на вагоне украинского поезда В соцсетях появился снимок из украинского пассажирского поезда, на котором выросли огромные грибы на длинных ножках.

Общество Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом.

Политика Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими» Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.

Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.

Футбол Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.

Политика Отрекаясь от прошлого, Лукашенко лишает себя политического будущего Белоруссия, по версии Лукашенко, теперь сама выбирает, кому ей служить и кому поклоняться.

Политика В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.