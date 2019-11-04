Политика
Lenta.ruПрезидента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 4 ноября.
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Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Хоккей
«Всё, что не имеет смысла, в России в порядке вещей». Стэплтон критикует КХЛ
Всё, что не имеет смысла в твоей голове, там в порядке вещей.
Чемпионат 04:38
Общество
В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Политика
В администрации президента Украины опровергли драку Богдана и Баканова
Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации президента Украины Андрея Богдана, опроверг информацию о том, что его непосредственный начальник подрался с руководителем Службы безопасности страны (СБУ) Иваном Бакановым.
Российская газета вчера в 09:06
Единоборства
Альварес откажется от чемпионского пояса WBO, которым владел Ковалев
Sportbox.RU вчера в 12:08
Происшествия
Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии
Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
РБК 04:52
Политика
Турция изучает предложение России по поставке истребителей
Турция получила предложение купить российские истребители.
Коммерсантъ 05:15
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал 02 ноября в 23:32
Общество
Две акции «Русский марш» пройдут сегодня в столице
Эхо Москвы 03:31
Общество
МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час
«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Форпост Северо-Запад 03:32
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone и iPad
Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, сообщается на официальном сайте компании.
Ведомости 02:46
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Общество
Огромные грибы выросли на вагоне украинского поезда
В соцсетях появился снимок из украинского пассажирского поезда, на котором выросли огромные грибы на длинных ножках.
РЕН ТВ 04:32
Общество
Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством
Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом.
РИА Новости 04:02
Общество
Авиакомпании США проведут показательные полёты Boeing 737 MAX
Говорит Москва 04:44
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия вчера в 14:55
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor 02 ноября в 09:29
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Общество
Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву
Комсомольская правда 02 ноября в 08:35
Наука
Ночники повышают риск развития опасных заболеваний сердца
Дни24 вчера в 02:21
Космос
К Новому году Россия запустит в космос огромный стеклянный шар
Россия планирует запустить в космос огромный стеклянный шар.
Первый Тульский 03:18
Политика
Отрекаясь от прошлого, Лукашенко лишает себя политического будущего
Белоруссия, по версии Лукашенко, теперь сама выбирает, кому ей служить и кому поклоняться.
REGNUM 02 ноября в 06:56
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
РИА Новости 01:32
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10