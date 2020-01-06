Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту. Об этом сообщает издание err.ee.

Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну

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