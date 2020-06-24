Политика
РИА НовостиСпецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
Как говорится в пресс-релизе SPO, обвинения в отношении Тачи и ряда других лиц состоит из десяти пунктов, среди которых обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.Русская Планетавчера в 15:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Спецпрокурор по Косово подозревает Хашима Тачи в совершении военных преступлений
Независимая газетавчера в 10:40
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 01:20, Ашберн
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Армия и оружие
США перебросят две тысячи военных в Польшу
Америка переведет в Польшу около двух тысяч военнослужащих, хотя ранее сообщалась, что военных будет всего тысяча.
ToDay News Ufa 23 июня в 02:41
Общество
В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей
Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
Кино
Сериал «Возрождение. Осман» с Бураком Озчивитом продлят на новый сезон
Продюсер проекта Мехмет Боздаг подтвердил турецкому изданию «Акшам», что сериал продлен на второй сезон и останется в том же слоте.
Киноафиша России вчера в 04:15
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Киберспорт
Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit
Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Evo-rus.com вчера в 08:22
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Армия и оружие
Осужденный экс-командир подразделения ВКС обвинен в новом преступлении
Вскоре экс-полковник, по всей видимости, вновь окажется в Москве и будет участвовать в следственных действиях в качестве обвиняемого.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Общество
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Травматолог-ортопед советует избегать сланцев. Врач назвал самую опасную летнюю обувь.
Piter.tv 00:41
Общество
В регионах Поволжья открылись первые участки для голосования по поправкам в конституцию
Рекордное число наблюдателей Наблюдать за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионах Приволжского федерального округа вызвались десятки тысяч представителей политических партий, общественных объединений, ветеранских организаций, а также самовыдвиженцы.
ТАСС вчера в 23:58
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК 23 июня в 08:01
Театры
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Известия 21 июня в 21:14
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Здоровье
Челябинский патологоанатом показал, как выглядят лёгкие больных коронавирусом
Патологоанатом с 30-летним стажем работы показал 74.RU, как выглядят лёгкие ковидных пациентов, и объяснил, почему новый вирус похож на высокопатогенный свиной грипп Н1N1.
74.ru вчера в 21:40
Экономика
В Японии цена на золото установила новый рекорд
Токио, 25 июня 2020, 06:47 — REGNUM В Японии цена на золото обновила рекордный в истории розничных продаж уровень и достигла 6713 иен (более $62) за грамм.
REGNUM вчера в 23:47
Армия и оружие
«Детские болезни» у «Арматы» прошли, сообщил разработчик
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады "Уралвагонзавода", готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.
РИА Новости вчера в 21:55
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис
Известия вчера в 23:20
Экономика
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ вчера в 11:55
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС вчера в 08:33
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 10:46
Футбол
Лэмпард опроверг интерес «Челси» к Хаверцу
«Челси» не претендует на игрока леверкузенского «Байера» Кая Хаверца.
Матч ТВ вчера в 08:28
Экономика
Кабмин обсуждает возможность рассрочки по дивидендам «Транснефти»
В конце апреля первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил, что компания может направить 81 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2019 года, или 11,2 тыс. рублей на акцию (рост на 4,6%).
ТАСС вчера в 06:02
Космос
Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету
«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Свободная Пресса 23 июня в 00:38
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Согласится ли приехать на открытие памятника Лукашенко, станет известно в ближайшее время.
Замана вчера в 19:27
Общество
Несмотря на карантин, «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж
Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами.
Ведомости вчера в 17:08