Политика

РИА НовостиРИА НовостиСпецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
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Как говорится
 в пресс-релизе SPO, обвинения в отношении Тачи и ряда других лиц состоит из десяти пунктов, среди которых обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.
Русская Планетавчера в 15:48

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Что случилось этой ночью: четверг, 25 июня

Интерфакс00:30

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

РИА Новостивчера в 10:40

Тачи отказался от визита в Вашингтон после обвинений в совершении военных преступлений

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Lenta.ruвчера в 12:16

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Спецпрокурор по Косово подозревает Хашима Тачи в совершении военных преступлений

Независимая газетавчера в 10:40

Спецпрокурор заподозрил лидера Косово в военных преступлениях

РЕН ТВвчера в 10:29
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Lenta.ru вчера в 13:44
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Общество

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Общество

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Политика

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Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
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«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Пятый президент частично признанной Республики Косово с 7 апреля 2016 года. С 17 февраля 2008 года по 9 декабря 2014 года был премьер-министром республики, с декабря 2014 года по апрель 2016 года - первый заместитель председателя правительства и министр иностранных дел в правительстве Исы Мустафы. Один из основных инициаторов провозглашения независимости Косова 17 февраля 2008 года.
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