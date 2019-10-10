Политика
ИнтерфаксМигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы
Пост вице-президента Кубы по итогам голосования занял Сальвадор Вальдес Меса, ранее он был первым заместителем Диас-Канеля в Госсовете. Помимо кандидатур на посты президента и вице-президента Кубы депутаты голосовали по кандидатурам на многие другие ключевые позиции.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
DP.RU вчера в 09:26
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Политика
Зеленский заявил, что Путин не просил возобновить поставки воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым.
REGNUM 09:14
Футбол
Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей
В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
Вести.Ru 15:35
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 07 октября в 18:08
Авто
Daihatsu представит четыре мультяшных концепт-кара
К автосалону в Токио компания Daihatsu подготовила необычную экспозицию. Она включает сразу четыре шоу-кара — один забавнее другого.
Авторевю 08:46
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева
Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.
Российская газета 15:13
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 08:13
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 05:36
Здоровье
Американскую девочку с пятном во все лицо прооперировали в Краснодаре
Врачи провели первую операцию американской девочке с родимым пятном во все лицо в Краснодаре.
Народные новости 08 октября в 04:28
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о ликвидации в Донбассе украинского боевика
Сегодня, 10 октября в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе был ликвидирован украинский боевик.
ИА Новороссия 10:02
Политика
Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Вести.Ru 14:15
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Футбол
Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020
Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 11:54
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM 15:47
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца
Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.
StarHit.ru вчера в 15:00
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Авто
АвтоВАЗ: минивэна Lada Van не будет
АвтоВАЗ опроверг информацию о создании нового минивэна на базе Renault Dokker под названием Lada Van.
AutoNews вчера в 08:30
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Ридус 07 октября в 10:25
Политика
На Украине готовятся к возвращению арестованных Россией судов
Речь идет о провокации в керченском проливе, итогом которой стал арест моряков и кораблей Украинская сторона готовится принять суда, арестованные Россией год назад, во время провокации в Керченском проливе.
SM News 16:13
Происшествия
«Задача стратегическая — ее не допустить»: в префектуре ЦАО попросили организаторов перенести выставку «Осень пахана» в другой округ
Куратору выставки «Осень пахана» Веронике Полонской позвонил мужчина, представившийся сотрудником префектуры Центрального округа Москвы Германом Веселовым, и попросил не проводить мероприятие в этом округе.
Новая газета 15:32