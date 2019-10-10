Пост вице-президента Кубы по итогам голосования занял Сальвадор Вальдес Меса, ранее он был первым заместителем Диас-Канеля в Госсовете. Помимо кандидатур на посты президента и вице-президента Кубы депутаты голосовали по кандидатурам на многие другие ключевые позиции.

Общество Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.

Политика Зеленский заявил, что Путин не просил возобновить поставки воды в Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым.

Футбол Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.

Политика Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Авто Daihatsu представит четыре мультяшных концепт-кара К автосалону в Токио компания Daihatsu подготовила необычную экспозицию. Она включает сразу четыре шоу-кара — один забавнее другого.

Шоу-бизнес Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.

Авто Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.

Армия и оружие Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.

Здоровье Американскую девочку с пятном во все лицо прооперировали в Краснодаре Врачи провели первую операцию американской девочке с родимым пятном во все лицо в Краснодаре.

Киберспорт В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.

Армия и оружие Командование ВСУ сообщило о ликвидации в Донбассе украинского боевика Сегодня, 10 октября в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе был ликвидирован украинский боевик.

Политика Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной» Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.

Футбол Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020 Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Политика Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Авто АвтоВАЗ: минивэна Lada Van не будет АвтоВАЗ опроверг информацию о создании нового минивэна на базе Renault Dokker под названием Lada Van.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.