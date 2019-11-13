с чего всё началось

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября. Законопроект поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада в первом чтении приняла законопроект о земельной реформе

Игры Rockstar публично извинилась за проблемы Red Dead Redemption 2 на PC Rockstar публично извинилась за проблемы Red Dead Redemption 2 на РС, которые, по словам разработчиков, всё ещё затрагивают игроков, но теперь лишь малую часть общей аудитории.

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Теннис Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

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Авто Новая Skoda Octavia стала еще больше Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.

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Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.