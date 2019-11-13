Политика

ИзвестияИзвестияРада в первом чтении приняла законопроект о земельной реформе

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября. Законопроект поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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с чего всё началось
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте
 в среду, 13 ноября.
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