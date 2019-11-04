Политика
Газета.RuПрезиденту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая
В МИД Эстонии выступают против визита президента страны Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая будущего года. Там заявили, что дипломаты не готовят эту поездку. К тому же глава государства еще не получила приглашения от российской стороны.
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Политика
Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
Происшествия
Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево
В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне.
Здоровье
Жителей России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты погодного центра «Фобос» предупредили об «аномальном субтропическом тепле», которое придет в Центральную Россию с 4 ноября.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Общество
В работе «Вконтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Единоборства
Ковалев назвал причины поражения Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев объяснил, почему он проиграл в титульном бое за титул WBO мексиканцу Саулю Альваресу.
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Происшествия
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о материнстве Аллы Пугачевой
Юморист Максим Галкин опубликовал семейное видео со своими шестилетними детьми Лизой и Гарри, рассказав о материнстве своей супруги певицы Аллы Пугачевой.
Общество
Подрядчик хочет обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»
Фото: iStock Транспортная компания ООО "С-Транс" хочет обанкротить АО "Нарзан" из-за задолженности в 2,6 млн руб. Производитель минеральной воды считает, что оснований для этого нет.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
Здоровье
Новый американский томограф поступил в Ульяновский онкодиспансер
Как сообщил глава Минздрава Ульяновской области Сергей Панченко, в отделение радиологии Ульяновского областного онкологического диспансера поступил новый томограф производства США.
Общество
Раскрыто кремлевское меню в День народного единства
В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сообщает ТАСС.
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что украинская сторона саботирует возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, несмотря на соглашения, которых удалось достичь 29 октября в ходе заседания контактной группы.
Финансы
Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США
В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Гаджеты
Apple начала сотрудничать с Valve
На днях стало известно, что руководитель Apple заключил сотрудничество с одним из крупнейших производителей товаров для виртуальной реальности – Valve.
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.