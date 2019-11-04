Политика
Радио Комсомольская правдаМИД Эстонии рекомендует президенту не ехать в Москву на 9 Мая
Урмас Рейнсалу сказал, что рекомендует президенту Эстонии Керсти Кальюлайд отказаться от посещения Москвы на 9 Мая, если поступит приглашение. По словам Министра иностранных дел Эстонии, он очень скептически относится к возможному визиту его президента в Россию.
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Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Автоспорт
McLaren и Petrobras официально объявили о расставании
Autosport.com.ru 09:26
Экономика
Налогообложение самозанятых решили распространить на всю страну: правительство на доверии
Минфин предлагает с Нового года распространить эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов страны, а с 1 июля 2020 года — и на все остальные.
Московский Комсомолец 10:19
Политика
Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.
Газета.Ru 11:48
Футбол
Ибрагимович может вернуться в «Милан»
Нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан».
ProstoProSport вчера в 10:55
Хоккей
«Северсталь» уступила «Ак Барсу», потерпев восьмое поражение подряд
Череповецкая команда потерпела восьмое поражение подряд. «Ак Барс» выиграл четвертый матч из последних пяти.
Матч ТВ 11:26
Космос
Boeing испытал систему эвакуации новейшего корабля Starliner
Компания Boeing провела испытание системы эвакуации новейшего космического корабля Starliner, НАСА ведет прямую трансляцию.
РИА Новости 10:02
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Политика
На Украине заявили о попытке свержения президента Зеленского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что президента страны Зеленского пытаются свергнуть.
Военное дело 01:35
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Великобритания отказалась продлевать переходный период Brexit
Официальный представитель главы британского правительства Бориса Джонсона заявил о том, что Великобритания не намерена просить у Европейского Союза продлевать сроки переходного периода после «Брексит» (выход Соединенного Королевства из ЕС).
ГЛАС.RU 09:06
Футбол
«Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили
Казанский "Рубин" завершал первый круг чемпионата России гостевым матчем с самарскими "Крыльями Советов".
КП - Казань 10:48
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
News.ru 10:44
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия 11:38
Армия и оружие
Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском
В ВСУ назвали новую дату запуска разведения сил у Петровского в Донбассе.
Газета.Ru 11:37
Здоровье
Эксперты назвали симптомы появления камней в желчном пузыре
Эксперты назвали симптомы появления камней в желчном пузыре.
OAnews 02 ноября в 12:00
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Спорт
Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к Олимпийским играм. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 11:49
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заявила о коррупции в Большом театре
Анастасия Волочкова заявила о существовании коррупции в Большом театре.
Актуальные Новости 00:21