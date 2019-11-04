Политика

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаМИД Эстонии рекомендует президенту не ехать в Москву на 9 Мая

Урмас Рейнсалу сказал, что рекомендует президенту Эстонии Керсти Кальюлайд отказаться от посещения Москвы на 9 Мая, если поступит приглашение. По словам Министра иностранных дел Эстонии, он очень скептически относится к возможному визиту его президента в Россию.
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МИД Эстонии не рекомендует президенту посещать Москву на 9 Мая

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Глава эстонского МИД рекомендовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

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Глава МИД Эстонии рекомендует президенту не ехать в Москву на 9 Мая

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Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
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Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что президента страны Зеленского пытаются свергнуть.
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Официальный представитель главы британского правительства Бориса Джонсона заявил о том, что Великобритания не намерена просить у Европейского Союза продлевать сроки переходного периода после «Брексит» (выход Соединенного Королевства из ЕС).
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В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
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Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

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Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
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Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском

В ВСУ назвали новую дату запуска разведения сил у Петровского в Донбассе.
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