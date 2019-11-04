Политика

Газета.RuГазета.RuПрезиденту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая

В МИД Эстонии выступают против визита президента страны Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая будущего года. Там заявили, что дипломаты не готовят эту поездку. К тому же глава государства еще не получила приглашения от российской стороны.
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