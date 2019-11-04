Политика
Газета.RuПрезиденту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая
В МИД Эстонии выступают против визита президента страны Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая будущего года. Там заявили, что дипломаты не готовят эту поездку. К тому же глава государства еще не получила приглашения от российской стороны.
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Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Происшествия
В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*
В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Кино
Вышел новый трейлер «Нового папы»
Российская газета 08:18
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Политика
В Турции изучают предложение России о поставках истребителей
RT на русском 04:31
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Общество
Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.
RT на русском 06:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев может умереть: Сергей Жорин о состоянии продюсера
Сергей Жорин считает, что сердечный приступ Фадеева совсем не из-за слабого здоровья На днях стало известно, что продюсер Максим Фадеев разорвал контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA.
7Дней.ру вчера в 23:00
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Политика
В Иране заявили, что США и Израиль пытаются воспользоваться протестами на Ближнем Востоке
США, Израиль и ряд государств региона пытаются воспользоваться акциями протеста, которые проходят в странах Ближнего Востока.
ТАСС 06:35
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Общество
Авиакомпании США проведут показательные полёты Boeing 737 MAX
Говорит Москва 04:44
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
В Екатеринбурге обстреляли автомобиль с ребёнком внутри
Водитель «Газели» обстрелял машину «Лада Калина», в которой ехали мужчина, женщина и ребёнок, пишут местные СМИ.
REGNUM 02:14
Религия
4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Ранее News.ru сообщал, что российская телеведущая Ксения Собчак пострадала из-за кадров обнажённой груди актрисы Кристины Асмус из фильма «Текст», которые она вставила в интервью с актёром Александром Петровым.
News.ru 06:49
Происшествия
В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»
РИА Новости 08:33
Финансы
Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США
В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 вчера в 04:11
Политика
В меджлисе* оценили военный путь «возврата» Крыма
Председатель запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров в интервью украинским СМИ рассказал о своем видении пути "возвращения" Крыма в состав Украины.
РИА Новости Крым 05:55