В режиме видеоконференции президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Правительства. Михаил Мишустин рассказал главе государства об основных пунктах общенационального плана по восстановлению экономики.

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 644

Экономика ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 11

Энергетика Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель. 33

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Политика В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 196

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 177

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Автоспорт Гран-при Венгрии останется в календаре «Формулы-1» до 2027 года Организаторы Гран-при Венгрии продлили контракт с «Формулой-1», что позволит проводить гонку на трассе «Хунгароринг» до 2027 года.

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